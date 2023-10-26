Табу Леры Мандзюк в отношениях

Лера находится в отношениях со своим бойфрендом около 2 лет. В интервью стендапер рассказала, что может быть откровенной с любимым, делиться больным, а иногда даже плакать.

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Однако есть две причины, из-за которых Лера была бы готова завершить отношения. Комик призналась, что никогда не простит измену и физическое насилие. Поскольку в детстве девушка пережила постоянные избиения от братьев, то уже во взрослом возрасте не позволит с тобой так поступать.

Есть вещи, которые можно простить и дать второй шанс, а есть что-то, что случается один раз и нужно немедленно уходить,

– объяснила Лера.

Также девушка призналась, что не допускает криков в отношениях. У них с партнером были серьезные разговоры на этот счет. Лера подчеркнула, что не воспринимает то, что сказано криком.

"На меня кричать нельзя. Я не сделала ничего плохого, а даже если и сделала, то кричать – это табу. Если ты будешь кричать, то будешь говорить сам с собой", – объяснила стендапер.

Она рассказала любимому, что когда он кричит – ей становится страшно, а тело и мозг начинают блокироваться. Партнер в этот момент перестает быть красивым для нее.

Иногда все еще случаются ситуации, когда из-за эмоций любимый Леры поднимает голос и выходит на крик. Однако девушка уже видит поразительный прогресс: "Я вижу, когда он злой, а потом дышит, чтобы успокоить нервы".

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Какие поступки партнера должны насторожить

Кроме того, что назвала Лера Мандзюк, есть еще несколько вещей, которые должны вас насторожить в партнере, пишет Fourchette et Bikini.