У чому причина мовчання чоловіка
Чоловік розповів свою історію для того, щоб знайти підтримку серед інших користувачів. Він зізнався, що його дружина займається сексом з іншими чоловіками.
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Однак обдурений чоловік вирішив не говорити дружині, що знає про зради. Він також назвав причину такого свого рішення.
Я знаю, що моя дружина тра*ає інших хлопців, але я не можу змусити себе порушити це питання, тому що я безробітний і живу на гроші дружини останні 3 роки,
– написав чоловік.
На думку чоловіка, саме відсутність у нього роботи і стала причиною зрад жінки.
Публікація чоловіка набрала 1,3 мільйона переглядів, а люди взялися давати йому поради. Більшість з них закликали автора допису до розлучення й наголошували, щоб він не дозволяв дружині так поводитися. Неважливо, працює чоловік чи ні, дружина не повинна його обманювати.
Дехто радив чоловіку найняти хорошого адвокату й у суді розділити спільне майно.
Зауважимо, коментарі користувачів дійсно були влучними. Адже впродовж тривалого життя у шлюбі трапляються різні ситуації, й іноді один партнер може забезпечувати всю сім’ю. Однак це не означає, що інший має відчувати себе неповноцінним і дозволяти погане ставлення до себе.
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Як зрозуміти, що шлюбу кінець
Американська психологиня та експертка з розлучень Сара Вудвард для видання The Sun зібрала фактори, які свідчать про те, що вашому шлюбу прийшов кінець.
- Фінансовий аб’юз. Мовиться про фінансовий контроль та постійне бажання одного партнера, аби інший звітував, куди витрачає кошти.
- Перевірка соціальних мереж. Першою ознакою того, що ваш шлюб тріщить по швах, є саме недовіра та ревнощі.
- Абсолютна відсутність сварок. Коли ви сваритеся та виражаєте свої емоції, то це означає, що вам не байдуже на стосунки. Однак, коли все раптово стає спокійно, то це має насторожити. Вам може здатися, що ваші стосунки вийшли на новий, якийсь супер-гарномійний рівень, але це не так. Швидше за все іншому партнеру просто байдуже, тому він не налаштований на сварки та з’ясовування стосунків.
- Відсутність розмов про плани та бажання. З роками мрії та бажання змінюються, тому важливо їх обговорювати. Якщо один партнер мовчить, бо не хоче показувати, що його бачення майбутнього є дещо іншим, то рано чи пізно це все одно призведе до розлучення.
- На першому місці – друзі. Якщо у більшості ситуації ви найперше телефонуєте другу, а не коханій людині, то це поганий знак. Ви маєте перебувати на одному інтелектуальному та емоційному рівні, інакше ці стосунки приречені на крах.
- Діти питають, чи ви щасливі. Напругу у сім’ї найкраще відчувають діти. Поки ви закриваєте очі на проблему, намагаючись її ігнорувати, вони можуть зрозуміти, що між батьками щось не так.