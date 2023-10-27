У чому причина мовчання чоловіка

Чоловік розповів свою історію для того, щоб знайти підтримку серед інших користувачів. Він зізнався, що його дружина займається сексом з іншими чоловіками.

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Однак обдурений чоловік вирішив не говорити дружині, що знає про зради. Він також назвав причину такого свого рішення.

Я знаю, що моя дружина тра*ає інших хлопців, але я не можу змусити себе порушити це питання, тому що я безробітний і живу на гроші дружини останні 3 роки,

– написав чоловік.

На думку чоловіка, саме відсутність у нього роботи і стала причиною зрад жінки.

Публікація чоловіка набрала 1,3 мільйона переглядів, а люди взялися давати йому поради. Більшість з них закликали автора допису до розлучення й наголошували, щоб він не дозволяв дружині так поводитися. Неважливо, працює чоловік чи ні, дружина не повинна його обманювати.

Дехто радив чоловіку найняти хорошого адвокату й у суді розділити спільне майно.

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Зауважимо, коментарі користувачів дійсно були влучними. Адже впродовж тривалого життя у шлюбі трапляються різні ситуації, й іноді один партнер може забезпечувати всю сім’ю. Однак це не означає, що інший має відчувати себе неповноцінним і дозволяти погане ставлення до себе.

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