В інтерв’ю Діані Глостер акторка зізналася, що не змогла б жити з партнером не творчої професії. Та навіть зізналася, як колись коригувала поцілунки чоловіка з іншою акторкою.

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Любити чи ревнувати

Ревнощі в творчій професії – це стереотип, бо вони можуть виникати у будь-якій сфері, упевнена Анастасія Цимбалару. І творчим людям, на її думку, краще шукати других половинок у своєму колі діяльності. Але як бути з моментами, коли та сама творчість вимагає відкритості та екранних почуттів до іншої чи іншого.

"В мене перший проєкт після університету був з постільною сценою. Тому мені здається, чоловік і я – ми звикли. І навіть обговорюємо якісь пікантні моменти: у нього якийсь поцілунок з жінкою в кадрі, я дивлюся: господи, це ти так цілуєш жінку. А він щось там делікатно намагається (зробити – 24 Канал)", – поділилася Настя.

Ба більше – вони вже навіть звикли до реакції своїх друзів не зі сфери кіно, які реагували величезними очима на обговорення подружжя пікантних сцен на майданчику.

Це робота. Ти приходиш на майданчик, тобі треба полюбити партнера,

– пояснила Цимбалару.

Але після команди: "Стоп, знято" усі ці почуття зникають. Цікаво, що декілька разів Насті та Гриші довелося зніматися в проєктах, де вони грали закоханих. Інколи все складалося якнарйкраще, але був один момент, де знімання перетворювалося на справжнє випробування.

"У нього була головна роль, він почуває себе впевнено і знав, що робити. Я приїхала на епізод у цьому проєкті і в нас різний підхід до роботи. Я – "душніла", мені треба все виписати, проробити. А він працює сенсово, енергетично. І коли ми зіштовхнулися з цим, у нас виникли суперечки", – пригадала гострий момент акторка.

Але всі суперечки минають у фіналі роботи.

Ось це якими шляхами ми вирулюємо про те, що має бути у цій сцені – це цікаво. Це можливість для тебе підлаштовуватися, поімпровізувати,

– пояснила Цимбалару.

Зазначимо, Анастасія та Григорій познайомилися ще під час навчання в університеті. Тобто у стосунках вони біля 10 років, але офіційно одружилися два роки тому.