Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов разом навчалися у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого на курсі Висоцького Ю. Ф. Як відомо, спочатку пара не помічала одне одного, а потім були спільні репетиції та "уривки про кохання".

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Історія кохання Анастасії Цимбалару та Григорія Бакланова

Від ненависті до любові один крок

У розмові з 24 Каналом, Анастасія Цимбалару поділилася, що перший місяць навчання не бачила, що Григорій навчається з нею. Пізніше зірки разом грали на сцені кілька років: "Пам'ятаю період "притирання", який для нас був важким, ми сварилися та ненавиділи одне одного. Пройшов деякий час, ми звикли та навіть подружилися, а через 4 роки почали зустрічатися. Так що від ненависті до любові теж виявився один крок або 4 роки".

За словами актриси, романтичні почуття виникали поступово та органічно: "Не було такого моменту, коли я б втрачала розум від кохання і думала: "Ах! Все! Це воно!". Ми багато часу проводили разом, репетирували й спілкувалися, поступово дізнавались одне одного, потім довго дружили. Коли зрозуміли, що просто дружити нам стало не комфортно, почали зустрічатися".

Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов / Фото надане 24 Каналу

Ініціативу на себе брав Гріша

Григорій Бакланов перший брав Анастасію за руку, постійно телефонував і писав повідомлення перед сном, а також першим освідчився в коханні.

Зараз актори багато часу проводять разом. Як поділилася Анастасія, вони можуть просто кататися в машині й слухати музику, разом дивитися кіно чи щось готувати. "Обожнюємо просто потеревенити пів ночі. Ми можемо прогулятися в парку чи придумати собі побачення. А іноді й просто сидіти разом на дивані, кожен у своїх справах, але все одно відчуваючи, що ми поруч і є одне в одного", – сказала вона.

Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов / Фото надане 24 Каналу

Перша спільна робота

Першою спільною роботою пари була вистава ще в університеті. Потім їм пощастило зіграти пару і в кіно, але це трапилося лише кілька років тому. Називати проєктів Анастасія не стала, бо всі вони, на жаль, російською мовою. Зараз акторів можна побачити на театральній сцені в театрі "Сузір'я". Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов зображують пару у виставі "Круасан з мигдалем". У кінці вересня зіграють 2 вистави.

Цікаво, що деякі пари не можуть працювати разом, їм простіше бути у різних сферах діяльності, але Анастасія зізналася, що хоч вони розуміють специфіку роботи одне одного, працюють абсолютно по-різному. "Інколи, коли розбираємо сцену чи готуємося до проб, можемо і посперечатися. Але до сварок і биття посуду не доходить", – жартома сказала Анастасія.

Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов / Фото надане 24 Каналу

Найголовніше у стосунках під час війни

Цимбалару відповіла, що найголовніше – це знаходити можливості: бачитися, робити одне одному приємності, піклуватися, приділяти увагу, навіть, коли сил зовсім немає. Слухати одне одного, давати підтримку, коли бачиш, що вона необхідна. Не боятися просити про допомогу, казати про свої почуття і в будь-якій ситуації бути союзниками. "Коли ви разом проти цілого світу – трошки легше", – відверто сказала вона.

І наостанок актриса порадила кожній парі нікого не слухати. Адже, у кожного своє життя, свій досвід, свої стосунки й своє розуміння щастя, кохання і того, що є "нормальним". "Проживайте, на зло всім, СВОЄ ЖИТТЯ!", – підсумувала Анастасія Цимбалару.

Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов / Фото надане 24 Каналу