Люди думают, что Денис – "папик" Фабьен, но девушка отрицает это. Она утверждает, что влюблена в пенсионера.

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Девушка рассказала, как влюбилась в пенсионера

Денис – бизнесмен на пенсии. Сейчас он любит играть на фондовом рынке и много отдыхать. Друзья Фабьен обвиняли ее в том, что она встречается с Денисом из-за его денег. Однако девушка работает ведущей, потому сама зарабатывает себе на жизнь.

Фабьен призналась, что Денис понравился ей потому, что очень отличается от мужчин ее возраста.

Моим первым впечатлением было то, что он отличался от других парней – то, как он общался и так далее. Мне показалось, что это неотразимо для человека его возраста. Он был очаровательный, поэтому я влюбилась в Дени,

– сказала девушка.



Паре все равно на разницу в возрасте / Скриншот с видео

Денис всегда встречался с младшими женщинами

Пара познакомилась на благотворительном мероприятии, где выступала Фабьен. Денис признался, что последние 22 года у него были романы исключительно с младшими женщинами. Когда он увидел Фабьен, то понял, что хочет попытаться построить с ней отношения. Внешность девушки очень понравилась мужчине.

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Во время разговора Денис попросил номер телефона Фабьен, и она сразу же назвала ему цифры. Девушку заинтересовал пожилой мужчина, с которым было так легко общаться.

Сейчас неординарная пара встречается уже 16 месяцев и живет вместе. Влюбленные честно признают – они не знают, сколько будут продолжаться их отношения и не строят иллюзий на этот счет.

Поначалу я была настроена скептически. Мне было интересно, сработает ли это. Мы получили неприятные комментарии о том, что я – золотоискатель, а Денис – старый человек, который скоро умрет. Мы больше не читаем эти комментарии, мы не хотим тратить на это энергию. Мы действительно создали свою жизнь, и я бы ни на что ее не променяла. Нам весело,

– сказала Фабьен.



Пара не знает, сколько времени будут продолжаться их отношения из-за разницы в возрасте / Скриншот с видео

Несмотря на то, что многие люди в соцсетях критикуют эту пару, есть те, которые наоборот поддерживают. В комментариях к видео пользователи отмечали, что Денис и Фабьен кажутся счастливыми.