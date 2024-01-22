Андрей и Инна познакомились пять лет назад. За некоторое время они поженились и у них родился сын.

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Военному поставили протез

До начала полномасштабного вторжения России в Украину Андрей работал ассистентом машиниста на местном предприятии. Когда российские войска нагло ворвались в нашу страну, мужчина решил присоединиться к Вооруженным силам.



Андрей и Инна обвенчались во Львове / Фото Львовской ОВА

Андрей работал сапером. Через полгода службы он подорвался под Бахмутом. Врачи смогли спасти жизнь Андрею, но ногу ему пришлось ампутировать. Однажды вечером Андрей позвонил любимой и сообщил о своем ранении.

Сейчас Андрей снова ходит благодаря протезу. Супруги давно мечтали обвенчаться, а после ранения мужа решили больше не оттягивать. Церковный брак пара вступила 19 января во Львовский гарнизонный храм святых Петра и Павла.



Супруги давно хотели обвенчаться / Фото Львовской ОВА



Вставший на протез военный повенчался с любимой / Фото Львовской ОВА

Редакция 24 Канала поздравляет влюбленную пару с венчанием!

Кстати, раньше мы писали об истории военного Игоря, который попросил полицейских помощи в организации предложения руки и сердца любимой. Что такого придумал мужчина и почему его возлюбленная сначала даже испугалась – читайте здесь.