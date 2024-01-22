Люди думають, що Деніс – "папік" Фаб'єн, та дівчина заперечує це. Вона стверджує, що закохана у пенсіонера.

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Дівчина розповіла, як закохалася у пенсіонера

Деніс – бізнесмен на пенсії. Зараз він полюбляє грати на фондовому ринку й багато відпочивати. Друзі Фаб'єн звинувачували її у тому, що вона зустрічається з Денісом через його гроші. Однак дівчина працює ведучою, тому сама заробляє собі на життя.

Фаб'єн зізналася, що Деніс сподобався їй тому, що дуже відрізняється від чоловіків її віку.

Моїм першим враженням було те, що він відрізнявся від інших хлопців – те, як він спілкувався і таке інше. Мені здалося, що це чарівно для людини його віку. Він був чарівний, тому я закохалася в Дені,

– сказала дівчина.



Парі все одно на різницю у віці / Скриншот з відео

Деніс завжди зустрічався з молодшими жінками

Пара познайомилася на благодійному заході, де виступала Фаб'єн. Деніс зізнався, що останні 22 роки у нього були романи виключно з молодшими жінками. Коли він побачив Фаб'єн, то зрозумів, що хоче спробувати побудувати з нею стосунки. Зовнішність дівчини дуже сподобалася чоловіку.

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Під час розмови Деніс попросив номер телефону Фаб'єн, й вона одразу назвала йому цифри. Дівчину зацікавив літній чоловік, з яким було так легко спілкуватися.

Зараз неординарна пара зустрічається вже 16 місяців і живе разом. Закохані чесно визнають – вони не знають, скільки триватимуть їхні стосунки й не будують ілюзій щодо цього.

Спочатку я була налаштована скептично. Мені було цікаво, чи спрацює це. Ми отримали неприємні коментарі про те, що я – золотошукачка, а Деніс – стара людина, яка скоро помре. Ми більше не читаємо ці коментарі, ми не хочемо витрачати на це енергію. Ми справді створили своє життя, і я б ні на що його не проміняла. Нам весело,

– сказала Фаб'єн.



Пара не знає, скільки часу триватимуть їхні стосунки через різницю у віці / Скриншот з відео

Попри те, що багато людей у соцмережах критикують цю пару, є ті, які навпаки підтримують. У коментарях до відео користувачі зауважували, що Деніс та Фаб'єн видаються щасливими.