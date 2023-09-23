Все тому, що під час сексу виділяється окситоцин, який відомий як "гормон обіймів". Окситоцин викликає почуття задоволення, ви відчуваєте спокій поряд з партнером. Також ранковий секс може стати альтернативою пробіжки, адже під час статевого акту також спалюються калорії.
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Для натхнення розповімо про кілька поз у сексі, які варто спробувати саме вранці.
Поза ложки
Партнери лежать на одному боці, коліна зігнуті. Верхні частини тіл можуть притискатися одне до одного, але ноги – ні. Щоб полегшити проникнення жінці варто підняти коліно. Для максимального задоволення обидва партнери мають рухатися в одному темпі.
Поза собаки
Ця поза чудово підійде для глибокого проникнення, а задоволення отримають обидва партнери. Якщо ви практикуєте оральний секс, то теж скористайтеся нею: чоловік лягає на спину, а жінка стоїть на руках і ногах над його головою.
Поза "гаряча обгортка"
Чоловік лягає на спину, а жінка – спиною на чоловіка. Партнер огортає руками сідниці жінки, стимулює її клітор пальцями. А іншою рукою в цей час пестить груди.
Поза вершниці
Класична поза, коли жінка перебуває зверху, самостійно контролює глибину проникнення та ритм. Партнер допомагає їй тримати рівновагу, стимулює клітор пальцями, посилюючи сексуальні відчуття.
Поза "69"
Одна з найвідоміших поз для орального сексу, яка дає можливість проводити взаємну стимуляцію. Партнери розташовуються одне відносно одного в перевернутому положенні, як цифри в числі 69.
Щиколотки на плечах
У цій позі жінка лякає на спину й трішки підіймає ноги. Партнер стає на коліна обличчям до неї. Тоді жінка підіймає ноги так, щоб щиколотки були на плечах чоловіка.