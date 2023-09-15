Є кілька видів сексу, які допоможуть повернути в стосунки пристрасть, розпалити нові відчуття, яких раніше бракувало.
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Секс карецца
У перекладі з італійської – "пестити". Головний секрет цього сексу – відсутність оргазму, однак досягнення високого емоційного зв'язку з партнером. Щоб отримати максимальне задоволення, дивіться в очі одне одному, обіймайтеся, торкайтеся, видавайте звуки, зробіть легкий масаж. Таким сексом ідеально займатися вранці протягом 20 хвилин. З його допомогою виробиться гормон щастя, позитивний настрій на цілий день – гарантовано.
Секс кікі
Це максимально швидкий секс, без прелюдії, у будь-якому місці. Головне – пристрасть, яка панує між партнерами, а не те, де вони хочуть зайнятися коханням. Спонтанність відіграє важливу роль у цьому виді сексу. Зверніть увагу, що не варто голосно кричати чи стогнати. Насолоджуйтесь цим збудженням у тиші.
Аквасутра
Ванна – ідеальне місце для пестощів. Під час прийняття ванни, всі м'язи розслабляються, зникає нервове напруження, яке накопичилось за день. У ванні гарантований чуттєвий секс, який точно внесе різноманіття в інтимне життя. Якщо ж хочеться чогось агресивнішого, то скористайтеся душем, але не забудьте про безпеку.
Outdoor-секс
Секс на вулиці завжди непередбачуваний та приємний. На відкритому просторі сповна відчувається свобода, можна робити все, що заманеться. Для нього немає ідеального часу – кохатися на свіжому повітрі можна як вдень, так і вночі. Оргазм у такому статевому акті – гарантований.
Секс-гурме
Морепродукти, реберця ягняти – це те, що найбільше зваблює чоловіків. Влаштуйте романтичну вечерю з цими стравами, годуйте одне одного. Щоб пристрасті було ще більше, "малюйте" соусами на тілі одне одного, а потім, не поспішаючи, злизуйте їх. Кульмінація такого вечора точно сподобається обом.
Фітнес-еротика
Секс – чудовий спосіб скинути зайві калорії. Пристрасні поцілунки, статеві акти, прелюдії – все це допомагає покращити фізичну форму. Під час сексу, залежно від його тривалості та інтенсивності, в середньому спалюється 100 – 200 калорій.
Тантричний секс
У такому сексі треба прагнути випробувати насолоду всім тілом, кожною клітиною. Велику роль в такій техніці відіграють погляд, дихання, пестощі. А довгий та глибокий оргазм змусить тремтіти від задоволення.
Кіберсекс
У теперішньому житті українців, коли мільйони сімей живуть окремо, цей вид сексу неабияк популярний: чати сексуального характеру, інтимне спілкування з камерою чи без неї. Однак важливо, щоб такий секс був дозованим, адже інколи він переростає у залежність, створює емоційні проблеми у звичайному статевому житті.