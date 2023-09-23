Все потому, что во время секса выделяется окситоцин, известный как "гормон объятий". Окситоцин вызывает чувство удовольствия, вы чувствуете спокойствие рядом с партнером. Также утренний секс может стать альтернативой пробежке, ведь во время полового акта сжигаются калории.
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Для вдохновения расскажем о нескольких позах в сексе, которые стоит попробовать именно утром.
Поза ложки
Партнеры лежат на одной стороне, колени согнуты. Верхние части тел могут прижиматься друг к другу, но ноги – нет. Чтобы облегчить проникновение женщине следует приподнять колено. Для максимального удовлетворения оба партнера должны двигаться в одном темпе.
Поза собаки
Эта поза отлично подойдет для глубокого проникновения, а удовольствие получат оба партнера. Если вы практикуете оральный секс, то воспользуйтесь ею: мужчина ложится на спину, а женщина стоит на руках и ногах над его головой.
Поза "горячая обертка"
Мужчина ложится на спину, а женщина – спиной на мужчину. Партнер окутывает руками ягодицы женщины, стимулирует ее клитор пальцами. А другой рукой в это время ласкает грудь.
Поза всадницы
Классическая поза, когда женщина находится сверху, самостоятельно контролирует глубину проникновения и ритм. Партнер помогает ей держать равновесие, стимулирует клитор пальцами, усиливая сексуальные ощущения.
Поза "69"
Одна из самых известных поз для орального секса, позволяющая проводить взаимную стимуляцию. Партнеры размещаются друг относительно друга в перевернутом положении, как цифры в числе 69.
Щиколотки на плечах
В этой позе женщина пугает на спину и немного поднимает ноги. Партнер становится на колени лицом к ней. Тогда женщина поднимает ноги так, чтобы лодыжки были на плечах мужчины.