Все потому, что во время секса выделяется окситоцин, известный как "гормон объятий". Окситоцин вызывает чувство удовольствия, вы чувствуете спокойствие рядом с партнером. Также утренний секс может стать альтернативой пробежке, ведь во время полового акта сжигаются калории.

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Для вдохновения расскажем о нескольких позах в сексе, которые стоит попробовать именно утром.

Поза ложки

Партнеры лежат на одной стороне, колени согнуты. Верхние части тел могут прижиматься друг к другу, но ноги – нет. Чтобы облегчить проникновение женщине следует приподнять колено. Для максимального удовлетворения оба партнера должны двигаться в одном темпе.

Поза собаки

Эта поза отлично подойдет для глубокого проникновения, а удовольствие получат оба партнера. Если вы практикуете оральный секс, то воспользуйтесь ею: мужчина ложится на спину, а женщина стоит на руках и ногах над его головой.

Поза "горячая обертка"

Мужчина ложится на спину, а женщина – спиной на мужчину. Партнер окутывает руками ягодицы женщины, стимулирует ее клитор пальцами. А другой рукой в это время ласкает грудь.

Секс – прекрасная возможность исследовать новые грани отношений и лучше узнать себя и партнера. Чтобы эти эксперименты были безопасными, используйте презервативы. Durex®, которые протестировались электроникой и прошли испытания на качество. Ни одно из средств контрацепции не гарантирует 100% защиту от беременности и ЗППП. *Реклама медицинского изделия. Презервативы латексные с силиконовой смазкой DUREX® Invisible (ультратонкие), 3 шт. и 12 шт. Сертификаты соответствия №UA.TR.098.0007-15. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Поза всадницы

Классическая поза, когда женщина находится сверху, самостоятельно контролирует глубину проникновения и ритм. Партнер помогает ей держать равновесие, стимулирует клитор пальцами, усиливая сексуальные ощущения.

Поза "69"

Одна из самых известных поз для орального секса, позволяющая проводить взаимную стимуляцию. Партнеры размещаются друг относительно друга в перевернутом положении, как цифры в числе 69.

Щиколотки на плечах

В этой позе женщина пугает на спину и немного поднимает ноги. Партнер становится на колени лицом к ней. Тогда женщина поднимает ноги так, чтобы лодыжки были на плечах мужчины.