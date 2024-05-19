Позитиву (справжнє ім'я Олексій Завгородній) часто приписували романи з колегами Надею Дорофєєвою та Мішель Андраде, однак усе це було не більше, ніж чутки. Про справжні стосунки виконавця читайте у матеріалі Love24.

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Разом з підліткового віку: шлюб з першою дружиною

У 15 років на одній з вечірок Позитив познайомився з Анною Андрійчук. Дівчина не звернула увагу на хлопця, адже в той момент перебувала у стосунках. А от Олексій вже не міг забути красиву брюнетку, то ж почав до неї залицятися.

Якось ми зібралися великою компанією, був Льоша, і якась дівчина запитала у нього, хто я така. Він сказав: "Моя майбутня дружина". Це був такий перехідний вік, юнацький максималізм, і я кажу: "Я в кохання не вірю, що ти розповідаєш? Яка дружина?". Ну, в результаті, сталося, як сталося,

– розповіла Анна.



Позитив з коханою Анною / Фото з інстаграму Анни Андрійчук

Юні Анна та Олексій швидко почали жити разом і згодом хлопець освідчився коханій 8 березня. У той день вони сиділи в ресторані, й Олексій, який дуже переживав, підганяв дівчину швидше їхати додому. Вже у квартирі він одягнув смокінг, запалив свічки, встав на одне коліно й попросив Аню стати його дружиною. Через 2 роки – у 2013 році – закохані одружилися.

На весілля запросили 150 гостей. Святкування було з шиком, а батьки навіть подарували нареченій сукню від Віри Вонг. Аня зізналася – ця було весілля мрії.



Молодята відсвяткували розкішне весілля / Фото з інстаграму Анни

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Та, на жаль, у 2021 році пара оголосила про розлучення. З'ясувалося, що Олексій та Аня вже кілька років не жили разом. Вони наче й були подружжям, разом подорожували, але кожен залишався в іншій оселі. Налагодити стосунки парі не вдалося. До речі, кілька місяців тому Анна натякнула, що вдруге вийшла заміж.

Ми розійшлись достатньо спокійно та з розумінням, але я зробив багато висновків. Це була довга робота над собою. Проаналізував свої помилки як чоловіка, усвідомив, у яких ситуаціях я мав рацію,

– підсумував свій шлюб Позитив.

Нове кохання співака і мрії про дітей

Коли Позитив брав участь у шоу "Танці з зірками", подейкували, що він зраджує дружину з колегою Юлією Сахневич. Лише через 2 роки співак зізнався, що емоційно дійсно зраджував, адже Юля тоді стала йому ближчою за дружину.

Співак довго приховував нові стосунки, але таки зізнався, що вони з Сахневич разом вже 3 роки. На паркеті між ними виникла іскра кохання. Зараз Олексій старається тримати особисте життя в таємниці, адже так йому комфортніше: "Кажуть, що кохання любить тишу, а ми в це дуже віримо".



Серце Позитива належить Юлі Сахневич / Фото з інстаграму співака

В інтерв'ю Славі Дьоміну Позитив розповів, що в нових стосунках він більш усвідомлений. Олексій та Юля одразу домовилися всі конфлікти вирішувати у комунікації, то ж зараз сварки між ними трапляються рідко.

Співак готовий вдруге одружитися, адже знає, що Юля – саме та людина, яка йому потрібна.

До шлюбу ми готові, бо за цей нелегкий час ми пройшли разом дуже багато. Ми завжди були поруч у найскладніші моменти,

– сказав співак.

Ба більше, Позитив вже готовий до батьківства і відверто про це говорить.

Ми вітаємо іменинника зі святом і бажаємо здійснення усіх мрій та багато кохання.