Позитиву (настоящее имя Алексей Завгородний) часто приписывали романы с коллегами Надей Дорофеевой и Мишель Андраде, однако все это было не более, чем слухи. О настоящих отношениях исполнителя читайте в материале Love24.

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Вместе с подросткового возраста: брак с первой женой

В 15 лет на одной из вечеринок Позитив познакомился с Анной Андрийчук. Девушка не обратила внимание на парня, ведь в тот момент находилась в отношениях. А вот Алексей уже не мог забыть красивую брюнетку, поэтому начал за ней ухаживать.

Как-то мы собрались большой компанией, был Леша, и какая-то девушка спросила у него, кто я такая. Он сказал: "Моя будущая жена". Это был такой переходный возраст, юношеский максимализм, и я говорю: "Я в любовь не верю, что ты рассказываешь? Какая жена?". Ну, в итоге, произошло, как произошло,

– рассказала Анна.



Позитив с любимой Анной / Фото из инстаграма Анны Андрийчук

Юные Анна и Алексей быстро начали жить вместе и впоследствии парень сделал предложение любимой 8 марта. В тот день они сидели в ресторане, и Алексей, который очень переживал, подгонял девушку быстрее ехать домой. Уже в квартире он надел смокинг, зажег свечи, встал на одно колено и попросил Аню стать его женой. Через 2 года – в 2013 году – влюбленные поженились.

На свадьбу пригласили 150 гостей. Празднование было с шиком, а родители даже подарили невесте платье от Веры Вонг. Аня призналась – эта была свадьба мечты.



Молодожены отпраздновали роскошную свадьбу / Фото из инстаграма Анны

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Но, к сожалению, в 2021 году пара объявила о разводе. Выяснилось, что Алексей и Аня уже несколько лет не жили вместе. Они вроде и были супругами, вместе путешествовали, но каждый оставался в другой квартире. Наладить отношения паре не удалось. Кстати, несколько месяцев назад Анна намекнула, что во второй раз вышла замуж.

Мы разошлись достаточно спокойно и с пониманием, но я сделал много выводов. Это была долгая работа над собой. Проанализировал свои ошибки как мужчины, осознал, в каких ситуациях я был прав,

– подытожил свой брак Позитив.

Новая любовь певца и мечты о детях

Когда Позитив участвовал в шоу "Танцы со звездами", поговаривали, что он изменяет жене с коллегой Юлией Сахневич. Только через 2 года певец признался, что эмоционально действительно изменял, ведь Юля тогда стала ему ближе жены.

Певец долго скрывал новые отношения, но таки признался, что они с Сахневич вместе уже 3 года. На паркете между ними возникла искра любви. Сейчас Алексей старается держать личную жизнь в тайне, ведь так ему комфортнее: "Говорят, что любовь любит тишину, а мы в это очень верим".



Сердце Позитива принадлежит Юле Сахневич / Фото из инстаграма певца

В интервью Славе Демину Позитив рассказал, что в новых отношениях он более осознанный. Алексей и Юля сразу договорились все конфликты решать в коммуникации, поэтому сейчас ссоры между ними случаются редко.

Певец готов второй раз жениться, ведь знает, что Юля – именно тот человек, который ему нужен.

К браку мы готовы, потому что за это нелегкое время мы прошли вместе очень много. Мы всегда были рядом в самые сложные моменты,

– сказал певец.

Более того, Позитив уже готов к отцовству и откровенно об этом говорит.

Мы поздравляем именинника с праздником и желаем исполнения всех желаний и много любви.