З макіяжем чи без: які жінки більше приваблюють чоловіків

У багатьох країнах 21 серпня відзначають день без косметики та макіяжу. Деякі зірки навіть започатковують цього дня справжній флешмоб, присвячений природній красі.

Цікаво, що за деякими дослідженнями майже половина жінок почувають себе невпевнено без щоденного макіяжу. А от чоловіків навпаки – більше приваблює природна краса. Чи є золота середина – розбираємося у цьому матеріалі.

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Без косметики

Б'юті-редакторка Аннабель Джонс, яка пише для The Telegraph поділилася цікавим спостереженням. Жінка вирішила написати матеріал про те, як виглядати молодшою завдяки мейкапу і без використання популярних ін'єкцій краси. Для цього вона звернулася до кращого візажиста та опублікувала свої фото до та після.

Читачі, в переважній більшості чоловіки, здивували її реакцією! Вони писали, що жінка має кращий вигляд без макіяжу і взагалі дивувалися, а подекуди й обурювалися тим, навіщо використовувати стільки косметики.

Жінка опублікувала свої фото до та після макіяжу / The Telegrph

Деякі дослідження, проведені у Філадельфії, показали, що 44% чоловіків і справді віддають перевагу жінкам без макіяжу. Ось деякі з переконань:

жінка без макіяжу почувається комфортно "у власній шкірі", а значить і більш впевненою у собі;

чоловіки більше звертали увагу на очі, губи, шкіру жінки, а за шаром косметики їм важко було розгледіти природну красу;

з макіяжем їм складно було розпізнати справжню сутність та характер жінки.

Утім, разом з цими аргументами на користь no makeup, чоловіки нічого погано не бачать у використанні косметики. На їхню думку, вона може бути інструментом як по-новому виразити себе і стати частиною експерименту жіночого образу.

Тож, з косметикою чи без – кожна жінка приваблює чоловіків по-різному. Тому так само кожна панянка має особисто вирішувати в якому образі вона почувається сьогодні упевненою, привабливою та коханою у першу чергу для себе.

Зірки без макіяжу

Тенденція до натуральної краси останній час прослідковується і серед зірок. Більшість з них не бояться показати себе без макіяжу та не використовують фільтрів.

У своєму природньому образі співачка Тіна Кароль навіть знялася для українського глянцю.

Тіна Кароль знялася без макіяжу / elle.ua

А у своєму телеграм-каналі вона ділиться світлинами побутового життя, на яких теж з no makeup. До речі, прихильники охоче підтримують таку відвертість зірок.

Тіна Кароль у побуті віддає перевагу no makeup / Телеграм Тіни Кароль

Інша українська поп-діва Оля Полякова теж, коли не на сцені чи зйомках, обирає спілкування з прихильниками без макіяжу. Та разом з цим артистка не приховує, що її секрет – це косметологія та масаж. Гарний і своєчасний догляд за собою важлива складова краси.

Оля Полякова не забуває про гарний догляд за обличчям / Інстаграм Олі Полякової

Світові зірки теж не бояться відвертості зі своїми прихильниками. Акторка Кортні Кокс, судячи з її соцмереж, віддає перевагу природній красі. І часто з'являється без косметики або з мінімальним її використанням.

Кортні Кокс вражає своєю красою / Інстаграм Кортні Кокс

За природну красу і Сальма Гаєк. Вдома і особливо на відпочинку жінка, здається, забуває про свою косметичку. Вона навіть не відмовляє прихильникам у спільному фото, коли без мейкапу.