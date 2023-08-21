Интересно, что по некоторым исследованиям почти половина женщин чувствуют себя неуверенно без повседневного макияжа. А вот мужчин наоборот – больше привлекает естественная красота. Есть ли золотая середина – разбираемся в этом материале.

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Без косметики

Бьюти-редактор Аннабель Джонс, которая пишет для The Telegraph поделилась интересным наблюдением. Женщина решила написать материал о том, как выглядеть младше благодаря мейкапу и без использования популярных инъекций красоты. Для этого она обратилась к лучшему визажисту и опубликовала свои фото до и после.

Читатели, в подавляющем большинстве мужчины, удивили ее реакцией! Они писали, что женщина лучше выглядит без макияжа и вообще удивлялись, а иногда и возмущались тем, зачем использовать столько косметики.

Женщина опубликовала свои фото до и после макияжа / The Telegrph

Некоторые исследования, проведенные в Филадельфии, показали, что 44% мужчин действительно предпочитают женщин без макияжа. Вот некоторые из убеждений:

женщина без макияжа чувствует себя комфортно "в собственной коже", а значит и увереннее в себе;

мужчины больше обращали внимание на глаза, губы, кожу женщины, а за слоем косметики им трудно было разглядеть природную красоту;

с макияжем им сложно было распознать подлинную сущность и характер женщины.

Впрочем, вместе с этими аргументами в пользу no makeup мужчины ничего плохо не видят в использовании косметики. По их мнению, она может являться инструментом как по-новому выразить себя и стать частью эксперимента женского образа.

Так что с косметикой или без – каждая женщина привлекает мужчин по-разному. Поэтому каждая должна лично решать в каком образе она чувствует себя сегодня уверенной, привлекательной и любимой в первую очередь для себя.

Звезды без макияжа

Тенденция к натуральной красоте в последнее время прослеживается и среди звезд. Большинство из них не боятся показать себя без макияжа и не используют фильтры.

В своем природном образе певица Тина Кароль даже снялась для украинского глянца.

Тина Король снялась без макияжа / elle.ua

А в своем телеграмм-канале она делится фотографиями бытовой жизни, на которых тоже с no makeup. Кстати, поклонники охотно поддерживают такую откровенность звезд.

Тина Кароль в быту предпочитает no makeup / Телеграмм Тины Кароль

Другая украинская поп-дива Оля Полякова тоже, если не на сцене или съемках, выбирает общение со поклонниками без макияжа. Но вместе с этим артистка не скрывает, что ее секрет – это косметология и массаж. Хороший и своевременный уход за собой – важные составляющие красоты.

Оля Полякова не забывает о хорошем уходе за лицом / Инстаграм Оли Поляковой

Мировые звезды тоже не боятся откровенности со своими поклонниками. Актриса Кортни Кокс, судя по ее соцсетям, предпочитает природную красоту. И часто появляется без косметики или с минимальным ее использованием.

Кортни Кокс поражает своей красотой / Инстаграм Кортни Кокс

За природную красоту и Сальма Хаек. Дома и особенно на отдыхе женщина, кажется, забывает о своей косметичке. Она даже не отказывает поклонникам в общем фото, когда без мейкапа.