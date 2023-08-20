Что пишут потенциальные партнеры и составит ли такая практика конкуренцию популярным приложениям для знакомств – рассказываем в нашем материале.

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Как составить резюме для свидания

Поиск потенциальных партнёров расширяет свои возможности. Если раньше холостые люди могли воспользоваться разнообразными приложениями и положиться на случайный выбор искусственного интеллекта, то теперь они берут ситуацию в свои руки.

Резюме для свиданий увеличивает шансы найти идеального партнера / freepik.com

Да-да, говорится о тех самых резюме для свиданий. Они представляют собой обычный документ, в котором подробно указана личная информация, интересы и собственно пожелания к будущему партнеру. Поначалу такая практика имела переменный успех, но сейчас базы США и Великобритании переполнены "резюме" холостяков и холостячек.

Интересно, что такая концепция знакомств совсем не нова. Она похожа на объявления, которые были в газетах на последних страницах. Некоторые довольно категорично отнеслись к резюме для свиданий как методу знакомства. Но это может быть идеальным вариантом для поиска идеальной пары по всем желаемым параметрам.

Блогер написала 54 требования к партнеру

Блогер Джули Джинка взбудоражила сеть своими 54 требованиями для идеального партнера. Этот немаленький список женщина опубликовала в своей соцсети и разделила его на несколько частей: самые высокие требования, второй приоритет и дополнительные пожелания.

Блогер, которая составила 54 требования / Instaram

К высоким требованиям Джули добавила нежелание иметь детей, знание грамматики, любовь к аниме, видеоиграм и желание проводить с ней большинство свободного времени. Среди других приоритетов оказалась готовность делиться своей едой, взаимопонимание с семьей потенциальной избранницы, чувство юмора и терпение. Здесь блогер не забыла и о возрасте – от 25 до 35 лет. Ну а дополнительными достоинствами были бы наличие авто, хорошая внешность и разрешение красить ему ногти.

Кажется, такое резюме точно побило бы брекорды просмотров. Но нашелся ли бы потенциальный партнер – вопрос.