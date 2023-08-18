Язык любви – невербальные подсказки к проявлению чувств, которые может давать ваш партнер. Эксперты выделяют таковых 5 аспектов. Как узнать язык любви – читайте дальше.

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5 языков любви

Утверждение. Хотя мы и отметили невербальные подсказки, язык любви начинается со слов. Самое простое выражение своих чувств – сказать "люблю". В этом аспекте могут быть и другие приятные слова, близкие вам и партнеру. Чаще используйте их.

Выражайте свои чувства к партнеру словами / Shutterstock

Действия. Открыть дверь, укрыть теплым пледом, принести любимое лакомство к ужину – это невербальная речь любви, в которой демонстрируется забота и внимательность к партнеру. Отдельные действия могут стать даже определенным общим ритуалом, который позволит больше времени проводить вместе и тем более сблизиться.

Качественное время. Современный ритм жизни, умноженный на использования многочисленных гаджетов, может отвлекать от отношений. Некоторые исследования показали, что многие пары имеют проблему с "качественным" временем, проведенным вместе. Подразумевается без отвлечения на работу, телефон и другие факторы. Поэтому чаще будьте со своим партнером без "третьих лишних" – это тоже один из аспектов языка любви.

Проведенное совместно время тоже является языком любви / Shutterstock

Подарки. Все презенты, сделанные партнером, несут определенный символизм. Здесь не говорится о стоимости, а в первую очередь об эмоциях и воспоминаниях. Каждый подарок может напомнить определенный период или ситуацию, в которую вы можете условно вернуться с партнером и заново ее прожить. Это может оказать положительное влияние на отношения. Так и получать неожиданные презенты тоже довольно приятно.

Физический контакт. Когда человек нравится, к нему всегда хочется прикасаться. Утренний поцелуй, держание за руку во время прогулки – простой физический контакт, являющийся языком любви. Кому это может нравиться, а кому не очень нужно – это дело индивидуальное.

Физический контакт важен в языке любви / Shutterstock

Для определения языка любви нужно время, потому что все мы разные. Здесь, безусловно, немаловажную роль играют вербальные аспекты. Спросите у партнера, что делает его любимым в отношениях. Это станет основой для понимания потребностей друг друга и формирования вашего общего языка любви.