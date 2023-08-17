Издание Independent составило свой субъективный перечень фильмов, где романтические отношения влюбленных могли быть токсичными. Мы выбрали для вас самые популярные, которые вы точно когда-нибудь просматривали. А непосредственно в материале разберемся что же такое "токсичные отношения".

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Токсичные отношения и их проявления

Токсичные отношения – получение ресурса и эмоций от другого человека, при этом угнетая его. Этот процесс сравним со своеобразным донорством: мне становится хорошо, а ты теряешь часть себя. Нередко токсичные отношения могут перерасти в настоящий абьюз.

Токсичность может проявляться в частых обвинениях партнера: не то сказала или не то сделал, постоянном контроле и гиперопеке, вследствие чего у одного из партнеров сокращаются связи с внешним миром.

Постоянные обвинения являются проявлением токсичности / Pexels

У токсичных партнеров всегда все плохо и все вокруг плохие, никто не помогает. Здесь может возникнуть чувство вины и желание "спасать", хотя вместо этого надо убегать.

Еще одним фактором может быть газлайтинг. Это типичная техника нарциссов и манипуляторов, которые самоутверждаются за счет других, более слабых партнеров. Вы точно помните, что отмечали что-то важное, а партнер отрицает – это газлайтинг.

Есть ли место таким историям на большом экране? Давайте посмотрим какие фильмы выделило издание, где вместо романтики может быть токсичность.

Не любовь, а токсичность

Одну из позиций в перечне так называемых историй о токсичных отношениях занимает фильм "Сумерки". Эта культовая история о Белле и Эдварде одно время завоевала немало поклонников. Но отношения 100-летнего вампира с девочкой-подростком вызывают немало вопросов. Эдвард время от времени врал Белле, шпионил за ней, привязывал к себе, а потом неожиданно исчезал и подвергал потенциальной опасности. Все это может свидетельствовать не о романтике, а о токсичности.

Фото из фильма "Сумерки" / anomalousmaterial.com

Фильм "Как избавиться от парня за 10 дней" с Кейт Гадсон и Мэттью МакКонаги в главных ролях тоже может рассказывать не совсем о романтике. Героиня Кейт – журналистка, пишущая об отношениях. Она не опирается на мнения экспертов, а проверяет все сама. Поэтому решает закрутить роман с первым попавшимся мужчиной, а затем бросить его, чтобы выделить основные ошибки женщин в отношениях.

Кадр из фильма "Как избавиться от парня за 10 дней" / Фото из открытых источников

В этой истории не обошлось без манипуляций с обеих сторон, лжи и ряда "гендерных клише о свиданиях", как пишет издание. Это все может свидетельствовать о той же токсичности, но отнюдь не романтике.

Компанию этому перечню может составить очень красивая история любви (на первый взгляд), разворачивающаяся в далекой галактике. Фильм "Пассажиры" с Дженнифер Лоуренс и Крисом Праттом рассказывает о колонисте, который из-за сбоя в системе космического корабля выходит из гиперсна на 90 лет раньше. Ему приходится определить причину этого и спасти остальных пассажиров.

Кадр из фильма "Пассажиры" / Фото из открытых источников

В процессе истории он встречает героиню Лоуренс, в которую до безумия влюбляется. Он решает преждевременно разбудить ее от гиперсна, таким образом обрекая на жизнь в изолированной созависимости на борту пустого космического корабля. Эгоизм, токсичность или любовь?

Думаем, вам следует пересмотреть еще раз эти истории под новым углом и сделать собственные выводы.