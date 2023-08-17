Одно исследование показало: 79% мужчин и 66% женщин считают себя ревнивыми. То есть это ощущение очень распространено. Как справиться с ревностью в отношениях, чтобы они не разрушили их – разбираемся в материале.

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Что такое ревность

Ревность – это реакция на реальную или воображаемую угрозу отношениям. Вместе с ней могут возникать злоба, презрение, тревога, депрессия. Ревнивый партнер боится, что его любимый или любимая может завоевать расположение другого человека.

Немного ревности подсознательно есть у каждого человека. Но чрезмерное количество потенциально опасно и бесполезно надеяться, что оно исчезнет, если не обращать внимание.

Ревность может вызвать и другие негативные эмоции / istock

Нормальная ревность в паре – умеренная и случайная. Она подогревают эмоции, усиливая любовь. Это возникает тогда, когда кто-то видит потенциальную угрозу отношениям и выражает свою обеспокоенность. Партнеры рационально обсуждают проблему и приходят к общему выводу, как двигаться дальше.

Проявление ревности следует обсудить с партнером / nextluxury.com

В нездоровой или иррациональной ревности все наоборот. Переполненный такой эмоцией партнер может прибегать к чрезмерному контролю, ограничению свободы, финансовым притеснениям, словесному запугиванию и даже насилию. Нездоровая ревность основывается на страхе быть брошенным.

Почему возникает ревность

Есть несколько причин появления ревности в отношениях:

неуверенность партнера в себе или низкая самооценка;

страх быть преданным или брошенным;

желание чрезмерно контролировать своего партнера;

неподходящие ожидания от отношений;

ощущение ложной собственности над партнером;

повторное чувство предыдущего опыта.

Нездоровая ревность приводит к проблемам во всех аспектах отношений: общении, сексе, доверии, чувстве партнерства. Есть случаи, когда партнеры воспринимали ее реальное проявление как любовь, хотя на самом деле это не так.

Не путайте ревность с любовью / Getty Images

В таком состоянии люди могут испытывать и физические изменения: дрожь, головокружение, депрессию, проблемы со сном. А секс станет актом уязвимости.

Как бороться с ревностью

В первую очередь стоит осознать проблему и оценить насколько она глубока. Нечастая ревность – нормальное проявление эмоции. Чаще она возникают в ответ на определенную ситуацию. Проговорите ее с партнером.

Если ревность возникает на постоянной основе – найдите ее корни. К примеру, один из партнеров считает, что вы мало времени проводите вместе как пара. Попытайтесь понять как исправить эту ситуацию и уменьшить проявление негативной эмоции.

Найдите корни ревности / Shutterstock

Создайте атмосферу доверия друг к другу. Лучший рецепт – общение. Ложь или маленькие недосказанности не сыграют в пользу отношений, особенно если в них возникает ревность. Будьте благосклонны и открыты к своему партнеру.

Справиться с собственным чувством ревности поможет психотерапевт. Для этого нужно признаться себе, откровенно проговорить проблему и найти пути ее решения. В такой ситуации следует устанавливать справедливые правила в первую очередь по отношению к себе.