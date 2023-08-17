Одне дослідження показало: 79% чоловіків і 66% жінок вважають себе ревнивими. Тобто це відчуття дуже поширене. Як впоратися з ревнощами у стосунках, аби вони не зруйнували їх – розбираємося у матеріалі.

Дивіться також Вічне кохання – можливе! 10 порад, як зміцнити стосунки

Що таке ревнощі

Ревнощі – це реакція на реальну чи уявну загрозу стосункам. Разом з ними можуть виникати злість, презирство, тривога, депресія. Ревнивий партнер боїться, що його коханий чи кохана може завоювати прихильність іншої людини.

Трохи ревнощів підсвідомо є в кожній людини. Але надмірна їхня кількість є потенційно небезпечною і марно сподіватися, що вони зникнуть, якщо на них не звертати увагу.

Ревнощі можуть викликати й інші негативні емоції / istock

Нормальні ревнощі в парі є помірними та випадковими. Вони підігрівають емоції, посилюючи кохання. Це виникає тоді, коли хтось бачить потенційну загрозу стосункам і висловлює своє занепокоєння. Партнери раціонально обговорюють проблему і приходять до спільного висновку як рухатися далі.

Прояв ревнощів варто обговорити з партнером / nextluxury.com

У нездорових або ірраціональних ревнощах все навпаки. Переповнений такою емоцією партнер може вдаватися до надмірного контролю, обмеження свободи, фінансових утисків, словесного залякування та навіть насильства. Нездорові ревнощі грунтуються на страху бути покинутим.

Чому виникають ревнощі

Є декілька причин появи ревнощів у стосунках:

невпевненість партнера у собі або низька самооцінка;

страх бути зрадженим або покинутим;

бажання надмірно контролювати свого партнера;

невідповідні очікування від стосунків;

відчуття хибної власності над партнером;

повторне відчуття попереднього досвіду.

Нездорові ревнощі призводять до проблем у всіх аспектах стосунків: спілкуванні, сексі, довірі, почутті партнерства. Є випадки, коли партнери сприймали їх за реальний прояв кохання, хоча насправді це не так.

Не плутайте ревнощі з коханням / Getty Images

У такому стані люди можуть відчувати і фізичні зміни: тремтіння, запаморочення, депресію, проблеми зі сном. А секс стане актом вразливості.

Як боротися з ревнощами

В першу чергу варто усвідомити проблему і оцінити наскільки вона глибока. Нечасті ревнощі – нормальний вияв емоції. Найчастіше вони виникають у відповідь на певну ситуацію. Проговоріть її з партнером.

Якщо ревнощі виникають на постійній основі – знайдіть їхнє коріння. Наприклад, один з партнерів вважає, що ви мало часу проводите разом як пара. Спробуйте зрозуміти як виправити цю ситуацію і зменшити прояв негативної емоції.

Знайдіть коріння ревнощів / Shutterstock

Створіть атмосферу довіри один до одного. Найкращий рецепт – спілкування. Брехня чи маленькі недомовленості не зіграють на користь стосункам, особливо якщо у них виникають ревнощі. Будьте прихильними і відкритими до свого партнера.

Впоратися з власним почуттям ревнощів допоможе психотерапевт. Для цього треба зізнатися собі, відверто проговорити проблему і знайти шляхи її вирішення. У такій ситуації варто встановлювати справедливі правила в першу чергу по відношенню до себе.