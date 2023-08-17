Видання Independent склало свій суб'єктивний перелік фільмів, де романтичні стосунки закоханих могли бути токсичними. Ми обрали для вас найпопулярніші, які ви точно колись переглядали. А безпосередньо у матеріалі розберемося що ж таке "токсичні стосунки".

Дивіться також Від здорової емоції до ірраціонального руйнування: як впоратися з ревнощами у стосунках

Токсичні стосунки та їх прояви

Токсичні стосунки – отримання ресурсу та емоцій від іншої людини, натомість пригнічуючи її. Цей процес можна порівняти зі своєрідним донорством: мені стає добре, а ти втрачаєш частину себе. Нерідко токсичні стосунки можуть перерости у справжній аб'юз.

Токсичність може проявлятися у частих звинуваченнях партнера: не те сказала чи не те зробив, постійному контролі та гіперопіці, внаслідок чого в одного з партнерів скорочуються зв'язки із зовнішнім світом.

Постійні звинувачення є проявом токсичності / Pexels

У токсичних партнерів завжди усе погано і всі довкола погані, ніхто не допомагає. Тут може виникнути почуття провини і бажання "рятувати", хоча натомість треба тікати.

Ще одним фактором може бути газлайтинг. Це типова техніка нарцисів та маніпуляторів, які самостверджуються за рахунок інших, більш слабших партнерів. Ви точно пам'ятаєте, що наголошували на чомусь важливому, а партнер заперечує – це газлайтинг.

Чи є місце таким історіям на великому екрані? Давайте подивимося, які фільми виділило видання, де замість романтики може бути токсичність.

Не любов, а токсичність

Одну з позицій у переліку так званих історій про токсичні стосунки займає фільм "Сутінки". Ця культова історія про Беллу та Едварда у свій час завоювала чимало прихильників. Але відносини 100-річного вампіра з дівчинкою-підлітком викликають чимало питань. Едвард час від часу брехав Беллі, шпигував за нею, прив'язував до себе, а потім зненацька зникав і наражав на потенційну небезпеку. Все це може свідчити не про романтику, а про токсичність.

Кадр з фільму "Сутінки" / anomalousmaterial.com

Фільм "Як позбутися хлопця за 10 днів" з Кейт Гадсон та Меттью МакКонагі у головних ролях теж може розповідати не зовсім про романтику. Героїня Кейт – журналістка, яка пише про стосунки. Вона не спирається на думки експертів, а перевіряє усе сама. Тому вирішує закрутити роман з першим-ліпшим чоловіком, а потім кинути його, щоб виділити основні помилки жінок у відносинах.

Кадр з фільму "Як позбутися хлопця за 10 днів" / Фото з відкритих джерел

У цій історії не обійшлося без маніпуляцій з обох боків, брехні і ряду "гендерних кліше про побачення", як пише видання. Це все може свідчити про ту саму токсичність, але аж ніяк не романтику.

Компанію цьому переліку може скласти дуже красива історія кохання (на перший погляд), яка розгортається у далекій галактиці. Фільм "Пасажири" з Дженніфер Лоуренс та Крісом Праттом розповідає про колоніста, який через збій в системі космічного корабля виходить з гіперсну на 90 років раніше. Йому доводиться визначити причину цього і врятувати решту пасажирів.

Кадр з фільму "Пасажири" / Фото з відкритих джерел

В процесі історії він зустрічає героїню Лоуренс, в яку до нестями закохується. Він вирішує передчасно розбудити її від гіперсну, таким чином прирікаючи на життя ізольованої співзалежності на борту порожнього космічного корабля. Егоїзм, токсичність чи кохання?

Думаємо, вам варто передивитися ще раз ці історії під новим кутом і зробити власні висновки.