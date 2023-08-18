Мова кохання – певні невербальні підкази до прояву почуттів, які може давати ваш партнер. Експерти виділяють таких 5 аспектів. Як розпізнати мову кохання – читайте далі.

Дивіться також Кохання чи токсичність: які історії культових фільмів демонструють зовсім не романтичні стосунки

5 мов кохання

Ствердження. Хоч ми й наголосили на невербальних підказках, мова кохання починається зі слів. Найпростіше висловлення своїх почуттів – сказати "кохаю". У цьому аспекті можуть бути й інші приємні слова, які близькі вам та партнеру. Частіше використовуйте їх.

Висловлюйте свої почуття до партнера словами / Shutterstock

Дії. Відчинити двері, вкрити теплою ковдрою, принести улюблені ласощі до вечері – це невербальна мова кохання, у якій демонструється турбота та уважність до партнера. Окремі дії можуть стати навіть певним спільним ритуалом, який дозволить більше часу проводити разом і таким чином ще більше зблизитися.

Якісний час. Сучасний ритм життя, помножений на використання численних гаджетів, може відволікати від стосунків. Деякі дослідження показали, що чимало пар мають проблему з "якісним" часом, проведеним разом. Мається на увазі без відволікання на роботу, телефон та інші фактори. Тому частіше будьте зі своїм партнером без "третіх зайвих" – це теж один із аспектів мови кохання.

Проведений спільно час теж є мовою кохання / Shutterstock

Подарунки. Усі презенти, які робить партнер, несуть певний символізм. Тут не мовиться про вартість, а в першу чергу про емоції та спогади. Кожен подарунок може нагадати певний період чи ситуацію, в яку ви можете умовно повернутися з партнером, і заново її прожити. Це може позитивно вплинути на стосунки. Ну і отримувати неочікувані презенти теж досить приємно.

Фізичний контакт. Коли людина подобається, її завжди хочеться торкатися. Ранковий поцілунок, тримання за руку під час прогулянки – простий фізичний контакт, який є мовою кохання. Комусь це може подобатися, а комусь не дуже потрібно – це справа індивідуальна.

Фізичний контакт важливий у мові кохання / Shutterstock

Для визначення мови кохання треба час, бо усі ми різні. Тут, безперечно, важливу роль відіграють вербальні аспекти. Запитайте партнера, що спонукає відчувати себе коханим чи коханою у стосунках. Це стане основою для розуміння потреб одне одного та формування вашої спільної "мови кохання".