Цікаво, що за деякими дослідженнями майже половина жінок почувають себе невпевнено без щоденного макіяжу. А от чоловіків навпаки – більше приваблює природна краса. Чи є золота середина – розбираємося у цьому матеріалі.

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Без косметики

Б'юті-редакторка Аннабель Джонс, яка пише для The Telegraph поділилася цікавим спостереженням. Жінка вирішила написати матеріал про те, як виглядати молодшою завдяки мейкапу і без використання популярних ін'єкцій краси. Для цього вона звернулася до кращого візажиста та опублікувала свої фото до та після.

Читачі, в переважній більшості чоловіки, здивували її реакцією! Вони писали, що жінка має кращий вигляд без макіяжу і взагалі дивувалися, а подекуди й обурювалися тим, навіщо використовувати стільки косметики.

Жінка опублікувала свої фото до та після макіяжу / The Telegrph

Деякі дослідження, проведені у Філадельфії, показали, що 44% чоловіків і справді віддають перевагу жінкам без макіяжу. Ось деякі з переконань:

жінка без макіяжу почувається комфортно "у власній шкірі", а значить і більш впевненою у собі;

чоловіки більше звертали увагу на очі, губи, шкіру жінки, а за шаром косметики їм важко було розгледіти природну красу;

з макіяжем їм складно було розпізнати справжню сутність та характер жінки.

Утім, разом з цими аргументами на користь no makeup, чоловіки нічого погано не бачать у використанні косметики. На їхню думку, вона може бути інструментом як по-новому виразити себе і стати частиною експерименту жіночого образу.

Тож, з косметикою чи без – кожна жінка приваблює чоловіків по-різному. Тому так само кожна панянка має особисто вирішувати в якому образі вона почувається сьогодні упевненою, привабливою та коханою у першу чергу для себе.

Зірки без макіяжу

Тенденція до натуральної краси останній час прослідковується і серед зірок. Більшість з них не бояться показати себе без макіяжу та не використовують фільтрів.

У своєму природньому образі співачка Тіна Кароль навіть знялася для українського глянцю.

Тіна Кароль знялася без макіяжу / elle.ua

А у своєму телеграм-каналі вона ділиться світлинами побутового життя, на яких теж з no makeup. До речі, прихильники охоче підтримують таку відвертість зірок.

Тіна Кароль у побуті віддає перевагу no makeup / Телеграм Тіни Кароль

Інша українська поп-діва Оля Полякова теж, коли не на сцені чи зйомках, обирає спілкування з прихильниками без макіяжу. Та разом з цим артистка не приховує, що її секрет – це косметологія та масаж. Гарний і своєчасний догляд за собою важлива складова краси.

Оля Полякова не забуває про гарний догляд за обличчям / Інстаграм Олі Полякової

Світові зірки теж не бояться відвертості зі своїми прихильниками. Акторка Кортні Кокс, судячи з її соцмереж, віддає перевагу природній красі. І часто з'являється без косметики або з мінімальним її використанням.

Кортні Кокс вражає своєю красою / Інстаграм Кортні Кокс

За природну красу і Сальма Гаєк. Вдома і особливо на відпочинку жінка, здається, забуває про свою косметичку. Вона навіть не відмовляє прихильникам у спільному фото, коли без мейкапу.