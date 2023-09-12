Чи справді знаменитості разом і яка історія їх об'єднує – читайте тут.
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Кінець таємним побаченням
Від таємних побачень до публічності ймовірні стосунки Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер пройшли коротку стежку. Так, цими вихідними відбувся фінал Відкритого чемпіонату США з тенісу, який залюбки переглянули зірки. Не виключенням стали Тімоті та Кайлі.
Хоча переважну більшість матчу вони відволікалися одне на одного. Ніжний поцілунок від Тімоті, легкі доторки до його волосся від Кайлі – здається, пара і справді закохана. А тепер ще й не ховається від публічності.
Раніше вони з'явилися разом на концерті Бейонсе. І це був перший їхній офіційний вихід. Серед купи інших світових зірок Дженнер та Шаламе натякнули на стосунки.
Ще рік тому 27-річний Тімоті Шаламе шукав собі дівчину сайті знайомств, актор використовував популярний додаток. Хоча представники зірки спростували цю інформацію. А от чутки про його роман з донькою Джоні Деппа Лілі-Роуз ходили вперті. Та згодом дівчина обрала музиканта 070 Shake.
Натомість Кайлі виховує двох дітей і розділяє батьківські клопоти з колишнім партнером – репером Тревісом Скоттом. У 2018 році у них народилася донька Стормі, а в 2022 – син Айр. До Тревіса Кайлі була пов'язана з репером Тайгою.
Кайлі разом з дітьми / Інстаграм Кайлі Дженнер
Кайлі та Тімоті могли познайомитися у січні 2023 року під час модного показу Жана-Поля Готьє. А от чутки про їхній роман з'явилися вже у квітні. Менш ніж за тиждень писали, що помічали авто Дженнер біля дому Шаламе. Цікаво, що прихильники зірок досить важко сприйняли цю новину.