Про це розповів інсайдер з Кенсінгтонського палацу, де колись онук Єлизавети II жив разом з сім'єю. У Кейт і Вільяма, як і у більшості подружніх пар, бувають сварки та конфлікти.

Цікаво Знайомство у 8 років, весілля та зради: найцікавіше з історії Єлизавети II та принца Філіпа

У чому секрет стосунків Кейт Міддлтон і принца Вільяма

Інсайдер розповів, що Кетрін ставиться до чоловіка, як до четвертої дитини. Виявляється, це тому, що Вільям схильний до істерик.

Кейт також точно знає, як запобігти ескалації суперечок. І у них справді бувають сварки. Це неідеальний шлюб. У них приголомшливі сварки,

– повідомило джерело.



Вільям і Кетрін / Фото з інстаграму принца та принцеси Уельських

Однак пара дотримується правила покійної Єлизавети II: "Ніколи не скаржся, ніколи не пояснюй". Тому обоє гідно тримаються на публіці, ніколи не показують, що насправді відбувається між ними. Всі сварки та непорозуміння закохані залишають вдома.

Кейт і Вільям вміють працювати над своїми стосунками. Один з їхніх головних рецептів – компроміс. У потрібний момент вони обоє вміють йти на поступки, адже кохають і поважають одне одного. А щоб зберегти ці почуття, компроміс якраз дуже потрібний.