Об этом рассказал инсайдер из Кенсингтонского дворца, где когда-то внук Елизаветы II жил вместе с семьей. У Кейт и Уильяма, как и у большинства супружеских пар, бывают ссоры и конфликты.

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В чем секрет отношений Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Инсайдер рассказал, что Кэтрин относится к мужу как к четвертому ребенку. Оказывается, это потому, что Уильям склонен к истерикам.

Кейт также точно знает, как предотвратить эскалацию споров. И у них действительно бывают ссоры. Это неидеальный брак. У них потрясающие ссоры,

– сообщил источник.



Уильям и Кэтрин / Фото с инстаграмма принца и принцессы Уэльских

Однако пара соблюдает правила покойной Елизаветы II: "Никогда не жалуйся, никогда не объясняй". Поэтому оба достойно держатся на публике, никогда не показывают, что происходит между ними. Все ссоры и недоразумения влюбленные покидают дома.

Кейт и Уильям умеют работать над своими отношениями. Один из их главных рецептов – компромисс. В нужный момент они оба умеют идти на уступки, ведь любят и уважают друг друга. А чтобы сохранить эти чувства, компромисс как раз очень нужен.