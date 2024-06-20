Успішна акторка, якій не щастило в особистому житті: як Ніколь Кідман знайшла справжнє кохання

Неперевершена Ніколь Кідман 20 червня святкує 57-й день народження. Серце акторки вже давно зайняте – вона багато років перебуває у шлюбі з музикантом Кітом Урбаном. Однак у молодості Ніколь не завжди щастило в особистому житті.

Сьогодні австралійська та американська акторка щаслива дружина й матір. Як вона прийшла до цього – розповідає Love24.

Читайте також Одружена з роботою: що відомо про гучні романи Наомі Кемпбелл, яка святкує 54-річчя

Шлюб з Томом Крузом

У 90-х Ніколь Кідман і Том Круз були найпопулярнішою парою. Актори познайомилися наприкінці 80-х на зйомках фільму "Дні грому". У той час Круз перебував у шлюбі з іншою колегою по цеху – Мімі Роджерс. Та хімія між ним і Кідман виявилася такою сильною, що актор пішов від дружини.

Кідман і Круз були такі закохані, що вже через рік після знайомства одружилися. Їм було байдуже на жарти друзів та журналістів про те, що Ніколь вища від Тома. Молоде подружжя було на сьомому небі від щастя після одруження й мріяло про дітей. Однак Ніколь ніяк не вдавалося завагітніти, то ж закохані вирішили всиновити хлопчика Коннора і дівчинку Ізабелу.



Ніколь Кідман і Том Круз були найміцнішою парою Голлівуду / Фото Getty Images

Подружжя разом знімалося у фільмах й видавалося дуже щасливим, однак у 2001 році Кідман та Круз заявили про розлучення після 11 років у шлюбі.

Він практично збив мене з ніг. Як це буває, коли ти закохуєшся, я забула про всі свої плани у житті,

– розповідала Ніколь.

Вже згодом акторка казала, що почувалася приниженою у шлюбі з Крузом: "Я зрозуміла, що кохання не завжди буває взаємним. Коханням можуть карати, можуть експлуатувати, дорікати… Я пройшла крізь біль, страх, самотність і нерозуміння. Однак найстрашніше – це приниження власної гідності, зокрема і через подружній секс".

Цікаво Наречена втратила коханого у день весілля, а через роки дізналася болючу правду про нього

Інсайдери припускали, що причина розлучення подружжя полягала у тому, що Том був і залишається саєнтологом, а Ніколь – католичка. Актор буцімто перебував під впливом своїх наставників, які не схвалюють стосунки з людьми, які не вірять у вчення саєнтології.

Акторка прагнула створити сім'ю, а її бойфренди – ні

Саєнтологія – це релігійно-філософське вчення, яке популярне серед голлівудських знаменитостей. Саєнтологія є дуже дорогою системою вірувань. Кожен її аспект має певну плату, пов'язану з ним. То ж прибічниками цієї течії є лише заможні люди. Саєнтологи вірять у багатьох богів та реінкарнацію.

Ніколь важко переживала розрив з чоловіком. Вона почала часто з'являтися на публіці в компанії зірки "Гладіатора" Рассела Кроу. Усі думали, що між акторами виникли романтичні стосунки, та насправді вони були лише друзями. Рассел підтримував колегу після важкого розлучення й запевняв, що вона обов'язково зустріне справжнє кохання й народить багато дітей.

На дні народженні спільного друга Ніколь познайомилася з рок-музикантом Лені Кравіцом. Хоч чоловік і жінка дуже різні, та між ними виникли романтичні почуття. Закохані швидко з'їхалися, а Лені навіть освідчився Ніколь. Однак виходити заміж за такого чоловіка Кідман не хотіла. Вона прагнула створити сім'ю, а Кравіц – виступав за вільні стосунки. Після численних зрад Ніколь покинула бойфренда.

Музикант присвятив акторці пісню Lady, у якій зізнався, що божеволіє від неї.

Пізніше Ніколь намагалася створити сім'ю з продюсером Стівом Бінгом, однак той також виявився не готовим до цього. Роман між ними тривав з 2004 по 2005 рік.

Зауважте Йому приписували романи з Дорофєєвою і Мішель Андраде: як склалося особисте життя Позитива

Найкращий чоловік

Урешті справжнє кохання Кідман зустріла у 38 років. У 2005 році на вечері на честь відомих австралійців акторка познайомилася з кантрі-музикантом Кітом Урбаном. Він одразу зачарував знаменитість, то ж Кідман вирішила зробити перший крок і залишила чоловіку свій номер телефону.

Уже через рік пара одружилася в Сіднеї. Подружкою нареченої була названа донька Ніколь і Тома Круза Ізабела, їхній син Коннор також був на весіллі. До речі, Ізабела та Коннор залишилися з батьком. Подейкують, що вже дорослі діти не спілкують з Ніколь через те, що також сповідують саєнтологію.

У 2008 році Кідман народила чоловіку доньку Сандей Роуз, а у 2010 році подружжя стало батьками ще й Фейт Маргарет, яка з'явилася на світ завдяки сурогатній матері. Сьогодні для акторки та музиканта найважливіше у житті – сім'я. Ніколь так довго мріяла про неї, тому тепер дуже цінує.

Сім'я завжди на першому місці. Наш союз збалансований, тому коли іноді він виходить із рівноваги, ми просто відновлюємо його. Він ніколи не буває ідеально збалансованим, але ми повертаємо його в потрібне русло,

– сказав Кіт.

Ніколь вважає, що Кіт – найкраще, що трапилося з нею у житті. Подружжя разом вже 18 років, але досі шалено закохане. Музикант цінує свою дружину й не скупиться на ніжні слова про неї. Завдяки йому Ніколь нарешті стала по-справжньому щасливою.