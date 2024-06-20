Сегодня австралийская и американская актриса счастливая жена и мать. Как она пришла к этому – рассказывает Love24.

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Брак с Томом Крузом

В 90-х Николь Кидман и Том Круз были самой популярной парой. Актеры познакомились в конце 80-х на съемках фильма "Дни грома". В то время Круз состоял в браке с другой коллегой по цеху – Мими Роджерс. Но химия между ним и Кидман оказалась такой сильной, что актер ушел от жены.

Кидман и Круз были так влюблены, что уже через год после знакомства поженились. Им было безразлично на шутки друзей и журналистов о том, что Николь выше Тома. Молодые супруги были на седьмом небе от счастья после бракосочетания и мечтали о детях. Однако Николь никак не удавалось забеременеть, поэтому влюбленные решили усыновить мальчика Коннора и девочку Изабелу.



Николь Кидман и Том Круз были самой крепкой парой Голливуда / Фото Getty Images

Супруги вместе снимались в фильмах и казались очень счастливыми, однако в 2001 году Кидман и Круз заявили о разводе после 11 лет в браке.

Он практически сбил меня с ног. Как это бывает, когда ты влюбляешься, я забыла обо всех своих планах в жизни,

– рассказывала Николь.

Уже впоследствии актриса говорила, что чувствовала себя униженной в браке с Крузом: "Я поняла, что любовь не всегда бывает взаимной. Любовью могут наказывать, могут эксплуатировать, упрекать... Я прошла сквозь боль, страх, одиночество и непонимание. Однако самое страшное – это унижение собственного достоинства, в том числе и через супружеский секс".

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Инсайдеры предполагали, что причина развода супругов заключалась в том, что Том был и остается сайентологом, а Николь – католичка. Актер якобы находился под влиянием своих наставников, которые не одобряют отношения с людьми, что не верят в учение сайентологии.

Справка. Сайентология – это религиозно-философское учение, которое популярно среди голливудских знаменитостей. Сайентология является очень дорогой системой верований. Каждый ее аспект имеет определенную плату, связанную с ним. Поэтому сторонниками этого течения являются только состоятельные люди. Сайентологи верят во многих богов и реинкарнацию.

Актриса стремилась создать семью, а ее бойфренды – нет

Николь тяжело переживала разрыв с мужем. Она начала часто появляться на публике в компании звезды "Гладиатора" Рассела Кроу. Все думали, что между актерами возникли романтические отношения, но на самом деле они были только друзьями. Рассел поддерживал коллегу после тяжелого развода и уверял, что она обязательно встретит настоящую любовь и родит много детей.

На дне рождении общего друга Николь познакомилась с рок-музыкантом Лени Кравицом. Хоть мужчина и женщина очень разные, но между ними возникли романтические чувства. Влюбленные быстро съехались, а Лени даже сделал Николь предложение. Однако выходить замуж за такого мужчину Кидман не хотела. Она стремилась создать семью, а Кравиц – выступал за свободные отношения. После многочисленных измен Николь бросила бойфренда.

Музыкант посвятил актрисе песню Lady, в которой признался, что без ума от нее.

Позже Николь пыталась создать семью с продюсером Стивом Бингом, однако тот также оказался не готовым к этому. Роман между ними длился с 2004 по 2005 год.

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Самый лучший мужчина

Наконец настоящую любовь Кидман встретила в 38 лет. В 2005 году на ужине в честь известных австралийцев актриса познакомилась с кантри-музыкантом Китом Урбаном. Он сразу очаровал знаменитость, поэтому Кидман решила сделать первый шаг и оставила мужчине свой номер телефона.

Уже через год пара поженилась в Сиднее. Подружкой невесты была названа дочь Николь и Тома Круза Изабела, их сын Коннор также был на свадьбе. Кстати, Изабела и Коннор остались с отцом. Поговаривают, что уже взрослые дети не общаются с Николь из-за того, что также исповедуют сайентологию.

В 2008 году Кидман родила мужу дочь Сандей Роуз, а в 2010 году супруги стали родителями еще и Фейт Маргарет, которая появилась на свет благодаря суррогатной матери. Сегодня для актрисы и музыканта самое важное в жизни – семья. Николь так долго мечтала о ней, поэтому теперь очень ценит.

Семья всегда на первом месте. Наш союз сбалансированный, поэтому когда иногда он выходит из равновесия, мы просто восстанавливаем его. Он никогда не бывает идеально сбалансированным, но мы возвращаем его в нужное русло,

– сказал Кит.

Николь считает, что Кит – лучшее, что случилось с ней в жизни. Супруги вместе уже 18 лет, но до сих пор безумно влюблены. Музыкант ценит свою жену и не скупится на нежные слова о ней. Благодаря ему Николь наконец-то стала по-настоящему счастливой.