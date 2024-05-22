Наоми практически никогда не афишировала своих отношений, но несмотря на это ей приписывают много романов с известными мужчинами. О личной жизни супермодели рассказывает Love24.

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С кем крутила романы Наоми Кэмпбелл

В начале 1990-х годов успешная модель была по уши влюблена в легендарного актера Роберта де Ниро. О том, что они состояли в отношениях, Кэмпбелл призналась лишь спустя 10 лет. Именно во время романа с актером модель решила не афишировать свою личную жизнь.

Отношения между Кэмпбелл и де Ниро продолжались несколько лет и даже после завершения романа мужчина и женщина остались друзьями. Бывало, что Наоми звонила бывшему по ночам, когда хотела с кем-то поговорить.

В 1992 – 1993 годах у Наоми был роман с басистом популярной группы U2 Адамом Клейтоном. Кстати, отношения между ними возникли после того, как Адам в интервью ответил на вопрос о том, что бы он хотел из того, чего никогда не имел, фразой: "Пойти на свидание с Наоми Кэмпбелл".

Музыкант даже сделал предложение эффектной брюнетке, но под венец так и не повел. Что было причиной разрыва пары – неизвестно. Однако Наоми до сих пор поддерживает теплые отношения с Адамом и всегда только хорошо о нем отзывается.

В 90-х Наоми приписывали романы с актером Леонардо Ди Каприо и итальянским бизнесменом Флавио Бриаторе. Модель 5 лет была в отношениях с Бриаторе, а в 1999 году они обручились. Однако и на этот раз love story не завершилась свадьбой. В одном из интервью модель сказала, что у бизнесмена были слишком большие ожидания относительно нее, а она не хотела быть "трофейной женой".

Судебные тяжбы с бывшим миллионером

Наоми со всеми бывшими осталась в хороших отношений, кроме одного – российского бизнесмена и застройщика Владислава Доронина. Миллионер и модель познакомились на Каннском кинофестивале в 2008 году и были вместе 5 лет. Доронин радовал любимую дорогими и роскошными подарками и даже купил ей дом на турецком острове Клеопатры. Пара часто появлялась вместе на светских мероприятиях и восхищала всех своими нежными чувствами и роскошным стилем. Однако в 2013 году влюбленные разошлись, а через 7 лет между ними началась судебная тяжба.



Наоми Кэмпбелл и Владислав Доронин в 2012 году / Фото Getty Images

Кэмпбелл обратилась в суд и заявила, что бывший не отдает ей ценное имущество. Доронин в ответ также подал судебный иск против модели с требованием вернуть роскошные подарки и якобы огромные долги.

Бойфренды с большой разницей в возрасте

Похоже, супермодель придерживается мнения о том, что настоящей любви безразличен возраст. Модель неоднократно влюблялась в мужчин, которые были значительно моложе ее, или значительно старше. Так, в 2018 году Наоми крутила роман с участником группы One Dorection Лиамом Пейном, который моложе ее на 23 года.

Также Наоми имела отношения с младшим на 13 лет рэпером Skepta и старшим на 15 лет Луи Камиллери, который был главным исполнительным директором Ferrari и председателем правления Philip Morris. В списке бывших супермодели есть и саудовский миллиардер Хасан Джамиль, который после завершения отношений с Кэмпбелл закрутил роман с певицей Рианной.

Кому принадлежит сердце модели

Сейчас знаменитости приписывают роман с другим миллионером из Саудовской Аравии – Мохаммедом Аль Турки. Были слухи, что пара обручилась, но правда это или нет – неизвестно.



Наоми Кэмпбелл и Мохаммед Аль Турки на кинопремии BAFTA / Фото из инстаграма модели

В одном из интервью Наоми призналась – она замужем за своей работой. Женщина так и не довела ни одну из своих историй любви до важнейшего момента, поскольку занята карьерой. Кроме того, у модели есть маленькие сын и дочь, которые, вероятно, родила суррогатная мать. Кэмпбелл счастлива быть матерью и довольна своей жизнью.