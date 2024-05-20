Усик всегда знал – Екатерина Хмелевская станет его женой. О нежной истории любви пары пишет Love24.

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Как Усик добивался сердца Екатерины

Александр и Екатерина учились в одной школе в Симферополе и сначала были просто друзьями. Будущий чемпион мира на самом деле нежный романтик – e 15 лет он писал Кате стихи и красиво ухаживал. Девушка сначала не обращала внимание на поклонника, поэтому Усику пришлось изрядно постараться, чтобы завоевать сердце Хмелевской.

Я вообще его не рассматривала... Разве как друга. Он сказал: "Если я выиграю сегодня бой, пойдешь со мной вечером куда-нибудь?" Я говорю: "Выигрывай, там посмотрим". Он выиграл. И все,

– рассказала в одном из интервью Екатерина.

После школы влюбленные начали жить вместе и больше не представляли своей жизни друг без друга.



Усик влюбился в жену еще в школе / Фото из инстаграма боксера

"Звездная болезнь" Усика и скромная свадьба

Первые трудности возникли в отношениях пары в 2006 году. Тогда Усик стал призером взрослого чемпионата Европы и поймал "звездную болезнь". Боксер признался, что в то время он сильно зазнался, представлял себя "Макгрегором" и едва не потерял любимую. Александр и Екатерина даже разошлись на некоторое время. Но впоследствии 19-летний Усик понял, что не может жить без девушки.

В 2009 году пара поженилась в Крыму, в то время Усику было 22 года. Пришлось все организовывать быстро, поскольку Катя забеременела. Свадьбу влюбленные праздновали скромно, поскольку денег на роскошное празднование не имели.

Саша не успел сделать мне предложение – Лиза скорее появилась. У нас была очень скромная свадьба, ведь тогда у нас даже не было возможности заплатить за съемную квартиру,

– объяснила Екатерина.



Свадьба Александра и Екатерины / Фото из соцсетей

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Семья – самая большая ценность

В 2014 году супругов ждало новое испытание – оккупация Крыма Россией. На тот момент у них было уже трое детей – Елизавета, Кирилл и Михаил. Усикам пришлось покинуть родной дом и переехать в Киевскую область.

Первый наш ребенок был по любви, второй – запланированный, третий – как получилось, так получилось, мы не планировали. Она сказала: "Я беременна". Я ответил: "Круто",

– рассказал Усик.

Сейчас супруги воспитывают уже четверо детей – в январе этого года у них родилась дочь Мария. Усик всегда мечтал о большой семье, поэтому сегодня он – замечательный отец. Боксер признается, что именно дети и жена наполняют его и дают смысл жизни. Спорт для чемпиона мира – хобби, а вот семья – самая важная ценность.



Усик настоящий семьянин / Фото из соцсетей

Усик до сих пор посвящает любимой стихи и говорит, что без нее даже дышать не может. Екатерина поддерживает мужа во время боев, поэтому он считает, что без жены не достиг бы такого успеха.

Во время боя Усика с Тайсоном Фьюри в ОАЭ Екатерина также поддерживала любимого у ринга, а победный поцелуй чемпиона с женой очаровал всех зрителей.

История успеха Усика – не только о спорте, она и о безумной любви и безграничной поддержке.