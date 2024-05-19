В воскресенье, 19 мая, супруги празднуют шестую годовщину. По крайней мере, говорится о той дате свадьбы, которую знает общественность. В этот день Love 24 рассказывает историю любви Меган и Гарри.

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Почему есть вопросы к дате свадьбы

Свадьба Меган и Гарри состоялась 19 мая 2018 года. За сказочным праздником в лучших традициях британской королевской семьи наблюдал весь мир. В то же время впоследствии Меган рассказала, что они с Гарри тайно поженились за несколько дней до того, ведь хотели не "зрелища", а "союза для двоих".

К слову, не все поклонники оценили такую откровенность. Замечали, что двойная свадьба – не совсем честно по отношению к людям, которые искренне желали счастья паре и хотя бы издалека или по телевизору разделяли их счастливый момент. Если же Меган и Гарри так хотели приватности, они могли бы просто пойти по пути принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци, которые вместо громкой свадьбы выбрали для себя камерную церемонию в Виндзоре.

Между тем представители Главного регистрационного бюро Великобритании и стран Содружества заявили, что "Меган что-то напутала", а единственная реальная свадьба состоялась таки 19 мая. В качестве доказательства своих слов в ведомстве предоставили документы.

После свадьбы Гарри и Меган стали герцогом и герцогиней Сассекскими. Сейчас пара не выполняет королевских обязанностей, однако продолжает активно использовать титулы. К слову, принц Гарри заметил, что супруги не откажутся от них, потому что это вроде бы "ничего не меняет".



У пары часто случаются милые публичные моменты / Getty images

Как Гарри встретил Меган

Эта история любви началась в лучших традициях ромкомов. Принц сидел в инстаграме и через общего друга случайно увидел в ленте видео очаровательной девушки с фильтром Snapchat (собачьи ушки). Гарри был настолько заинтригован, что написал незнакомке. Ею оказалась американская актриса Меган Маркл. Так будущие влюбленные начали общение.

Впоследствии они решили сходить на свидание. Принц Гарри опоздал на него. Меган расценила это как неуважение к себе и уже собиралась уходить с места встречи. Однако то, что принц прибежал весь мокрый и очень взволнованный, растопило ее сердце.

Позже Меган поделилась романтической историей, что выбрала для первого свидания синее платье, фрагмент ткани из которого впоследствии вшила в свой свадебный наряд (по традиции, у невесты должно быть что-то этого цвета). Хотя принц Гарри, впоследствии рассказывая о первом свидании, описывал совсем другой наряд будущей жены.

Уже через несколько недель после первого свидания Гарри организовал романтическое путешествие в Ботсвану. Меган колебалась, не слишком ли это рано, однако, в конце концов, приняла приглашение. Там, под африканскими звездами, они и влюбились друг в друга. По крайней мере, по официальной версии.

Когда слухи о новых отношениях принца разлетелись по сети, Кенсингтонский дворец попросил прессу не преследовать принца Гарри и Меган. Фактически это было первым подтверждением, что они таки встречаются.

Позже Меган заявила об отношениях с Гарри в разговоре с журналистом Vanity Fair. Она отметила, что "love a great love story".



В искренность Меган и Гарри верят не все / Getty images

Скандалы и прощание с короной

В первое время после свадьбы Меган и Гарри пытались работать на корону. Каждый выход пары был настоящим подарком для поклонников. Вместе с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон они образовывали "фантастическую четверку". Однако впоследствии выяснилось, что за фасадом королевского затишья чаилась настоящая буря.

С 31 марта 2020 года Меган и Гарри прекратили исполнять обязанности членов королевской семьи. Впоследствии супруги заявили, что время работы на корону было для них похожим на ловушку, а переезд в США – спасение жизни в прямом смысле слова. В начале истории принц Гарри во всем обвинял британскую прессу. Хотя впоследствии дал понять, что проблемы были и в пределах семьи.

Пиком истории стало интервью, которое Меган и Гарри дали Опре Уинфри. Тогда супруги заявили о фактически расизме в королевской семье. По словам пары, кто-то из близких родственников (не королева Елизавета II) очень переживал, какого цвета будет кожа принца Арчи (первенца Меган и Гарри). Заявление шокировало общественность. Расизм – зло, которому нет места в мире.

Во время того же интервью Меган призналась, что в определенный момент "не хотела быть живой". Она просила помощи, однако услышала отказ, ведь это якобы "может повредить имиджу британского двора".

Мой отец и мой брат в ловушке. Они не могут уйти. И я им сочувствую,

– подчеркнул принц Гарри.

Меган поделилась, что хейт публики фактически разрушил жизнь сразу двух людей. В то же время они с мужем нашли силы подняться и пойти в счастливое будущее подальше от Великобритании.

Далее супруги поделились своими эмоциями в документальной ленте "Гарри и Меган" от Netflix. Кроме того, принц Гарри выпустил мемуары "Запасной", в которых раскрыл некоторые детали о своей крайне несчастливой жизни в королевской семье.

Книга вызвала очень неоднозначную реакцию даже среди поклонников Гарри, а его рейтинг в Великобритании снизился. Читатели отмечали, что не все истории о частной жизни своих родных стоит выставлять на всеобщее обозрение. Кроме того, Гарри проиллюстрировал книгу скриншотами переписок, на публикацию которых, очевидно, не получил разрешения.

Гарри, Меган и... Диана

Принц Гарри в раннем возрасте потерял маму. Принцесса Диана, которая стала королевой человеческих сердец, погибла в ДТП в Париже (1997 год). Ее смерть стала трагедией для всего мира. Трудно даже представить, какое горе тогда пережили Гарри и Уильям, которые были еще детьми.

Прошли десятилетия, однако принц Гарри продолжает с теплом и любовью вспоминать маму в публичных выступлениях, ей он посвящает поступки и слова. Кроме того, Гарри часто пытается провести параллель между Дианой и Меган. Некоторые эксперты и роял-биографы подозревают, что Меган может сознательно работать над тем, чтобы Гарри видел в ней воплощение Дианы.

Слухи о несчастливом Гарри

Стоит заметить, что публика часто обсуждает некоторые моменты из публичных выходов Гарри и Меган. В частности, кадры, где он пытается вырвать руку из ее рук или отстраняется от ободряющего похлопывания по плечах.

Также люди пишут, что Гарри может чувствовать себя несчастным, ведь фактически потерял связь со всей прошлой жизнью. Друзья и родные остались далеко за океаном и после многочисленных случаев в свою сторону не торопятся возобновлять общение с принцем, тем временем в США он общается преимущественно с друзьями и знакомыми Меган. К слову, недавно стало известно, что фонд Archewell Foundation, над развитием которого работала пара, признали правонарушителем. Уже в ближайшее время он может потерять регистрацию.

В некоторых СМИ регулярно появляются слухи о якобы разводе Меган и Гарри. Однако никаких реальных заявлений пока не было. К слову, только на днях пара побывала в Нигерии с рабочим туром. Выглядели Меган и Гарри абсолютно счастливыми вместе.