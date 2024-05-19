У неділю, 19 травня, подружжя святкує шосту річницю. Принаймні, мовиться про ту дату весілля, яку знає громадськість. Цього дня Love 24 розповідає історію кохання Меган та Гаррі.

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Чому є питання до дати весілля

Весілля Меган і Гаррі відбулося 19 травня 2018 року. За казковим святом у найкращих традиціях британської королівської сім'ї спостерігав весь світ. Водночас згодом Меган розповіла, що вони з Гаррі таємно одружилися за декілька днів до того, адже хотіли не "видовища", а "союзу для двох".

До слова, не всі шанувальники оцінили таку відвертість. Зауважували, що подвійне весілля – не зовсім чесно щодо людей, які щиро бажали щастя парі й хоча б здалеку або по телевізору розділяли їхній щасливий момент. Якщо ж Меган і Гаррі так хотіли приватності, вони могли б просто піти шляхом принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці, які замість гучного весілля обрали для себе камерну церемонію у Віндзорі.

Тим часом представники Головного реєстраційного бюро Великої Британії й країн Співдружності заявили, що "Меган щось наплутала", а єдине реальне весілля відбулося таки 19 травня. Як доказ своїх слів у відомстві надали документи.

Після весілля Гаррі та Меган стали герцогом та герцогинею Сассекськими. Наразі пара не виконує королівських обов'язків, однак продовжує активно використовувати титули. До слова, принц Гаррі зауважив, що подружжя не відмовиться від них, бо це начебто "нічого не змінює".



У пари часто трапляються милі публічні моменти / Getty images

Як Гаррі зустрів Меган

Ця історія кохання почалася у найкращих традиціях ромкомів. Принц сидів в інстаграмі й через спільного друга випадково побачив у стрічці відео чарівної дівчини з фільтром Snapchat (собачі вушка). Гаррі був настільки заінтригований, що написав незнайомці. Нею виявилася американська акторка Меган Маркл. Так майбутні закохані почали спілкування.

Згодом вони вирішили сходити на побачення. Принц Гаррі спізнився на нього. Меган розцінила це як неповагу до себе й вже збиралася йти з місця зустрічі. Однак те, що принц прибіг весь мокрий та страшенно схвильований, розтопило її серце.

Пізніше Меган поділилася романтичною історією, що обрала для першого побачення синю сукню, фрагмент тканини з якої згодом вшила у своє весільне вбрання (за традицією, у нареченої має бути щось цього кольору). Хоча принц Гаррі, згодом розповідаючи про перше побачення, описував зовсім інше вбрання майбутньої дружини.

Вже через декілька тижнів після першого побачення Гаррі організував романтичну подорож у Ботсвану. Меган вагалася, чи це не надто рано, однак, зрештою, прийняла запрошення. Там, під африканськими зірками, вони й закохалися одне в одного. Принаймні, за офіційною версією.

Коли чутки про нові стосунки принца розлетілися мережею, Кенсінгтонський палац попросив пресу не переслідувати принца Гаррі та Меган. Фактично це було першим підтвердженням, що вони таки зустрічаються.

Пізніше Меган заявила про стосунки з Гаррі у розмові з журналістом Vanity Fair. Вона зауважила, що "love a great love story".



У щирість Меган і Гаррі вірять не всі / Getty images

Скандали та прощання з короною

У перший час після весілля Меган та Гаррі намагалися працювати на корону. Кожен вихід пари був справжнім подарунком для шанувальників. Разом з принцом Вільямом та Кейт Міддлтон вони утворювали "фантастичну четвірку". Однак згодом з'ясувалося, що за фасадом королівського затишшя чаїлася справжня буря.

Від 31 березня 2020 року Меган та Гаррі припинили виконувати обов'язки членів королівської родини. Згодом подружжя заявило, що час роботи на корону був для них схожим на пастку, а переїзд до США – порятунок життя у прямому сенсі слова. На початку історії принц Гаррі у всьому звинувачував британську пресу. Хоча згодом дав зрозуміти, що проблеми були й у межах сім'ї.

Піком історії стало інтерв'ю, яке Меган і Гаррі дали Опрі Вінфрі. Тоді подружжя заявило про фактично расизм у королівській родині. За словами пари, хтось з близьких родичів (не королева Єлизавета ІІ) дуже переживав, якого кольору буде шкіра принца Арчі (первістка Меган і Гаррі). Заява шокувала громадськість. Расизм – зло, якому немає місця у світі.

Під час того ж таки інтерв'ю Меган зізналася, що у певний момент "не хотіла бути живою". Вона просила допомогу, однак почула відмову, адже це начебто "може зашкодити іміджу британського двору".

Мій батько і мій брат у пастці. Вони не можуть піти. І я їм співчуваю,

– наголосив принц Гаррі.

Меган поділилася, що хейт публіки фактично зруйнував життя відразу двох людей. Водночас вони з чоловіком знайшли сили підвестися та піти у щаливе майбутнє подалі від Великої Британії.

Далі подружжя поділилося своїми емоціями у документальній стрічці "Гаррі і Меган" від Netflix. Окрім того, принц Гаррі випустив мемуари "Запасний", у яких розкрив деякі деталі про своє вкрай нещасливе життя у королівській сім'ї.

Книга викликала дуже неоднозначну реакцію навіть серед шанувальників Гаррі, а його рейтинг у Великій Британії знизився. Читачі зауважували, що не всі історії про приватне життя своїх рідних варто виставляти назагал. Окрім того, Гаррі проілюстрував книгу скриншотами переписок, на публікацію яких, вочевидь, не отримав дозволу.

Гаррі, Меган і… Діана

Принц Гаррі у ранньому віці втратив маму. Принцеса Діана, яка стала королевою людських сердець, загинула у ДТП у Парижі (1997 рік). Її смерть стала трагедією для всього світу. Важко навіть уявити, яке горе тоді пережили Гаррі та Вільям, які були ще дітьми.

Минули десятиліття, однак принц Гаррі продовжує з теплом та любов'ю згадувати маму у публічних виступах, їй він присвячує вчинки та слова. Окрім того, Гаррі часто намагається провести паралель між Діаною та Меган. Деякі експерти та роял-біографи підозрюють, що Меган може свідомо працювати над тим, аби Гаррі бачив у ній втілення Діани.

Чутки про нещасливого Гаррі

Варто зауважити, що публіка часто обговорює деякі моменти з публічних виходів Гаррі та Меган. Зокрема, кадри, де він намагається вирвати руку з її рук або відсторонюється від підбадьорливого поплескування по плечах.

Також люди пишуть, що Гаррі може почуватися нещасним, адже фактично втратив зв'язок з усім минулим життям. Друзі та рідні залишилися далеко за океаном й після численних випадків у свій бік не квапляться поновлювати спілкування з принцом, тим часом у США він спілкується переважно з друзями та знайомими Меган. До слова, нещодавно стало відомо, що фонд Archewell Foundation, над розвитком якого працювала пара, визнали правопорушником. Вже найближчим часом він може втратити реєстрацію.

У деяких ЗМІ регулярно з'являються чутки про начебто розлучення Меган і Гаррі. Однак жодних реальних заяв наразі не було. До слова, лише днями пара побувала у Нігерії з робочим туром. Виглядали Меган і Гаррі абсолютно щасливими разом.