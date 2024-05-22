Наомі практично ніколи не афішувала своїх стосунків, та попри це їй приписують багато романів зі знаними чоловіками. Про особисте життя супермоделі розповідає Love24.

Читайте також Кохає одну-єдину з 15 років: романтична історія стосунків чемпіона світу Усика

З ким крутила романи Наомі Кемпбелл

На початку 1990-х років успішна модель була по вуха закохана в легендарного актора Роберта де Ніро. Про те, що вони перебували у стосунках, Кемпбелл зізналася лише через 10 років. Саме під час роману з актором модель вирішила не афішувати своє особисте життя.

Стосунки між Кемпбелл і де Ніро тривали кілька років і навіть після завершення роману чоловік та жінка залишилися друзями. Бувало, що Наомі дзвонила колишньому ночами, коли хотіла з кимось поговорити.

У 1992 – 1993 роках в Наомі був роман з басистом популярного гурту U2 Адамом Клейтоном. До речі, стосунки між ними виникли після того, як Адам в інтерв'ю відповів на питання про те, що би він хотів з того, чого ніколи не мав, фразою: "Піти на побачення з Наомі Кемпбелл".

Музикант навіть освідчився ефектній брюнетці, але під вінець так і не повів. Що було причиною розриву пари – невідомо. Однак Наомі досі підтримує теплі стосунки з Адамом і завжди лише добре про нього відгукується.

У 90-х Наомі приписували романи з актором Леонардо Ді Капріо та італійським бізнесменом Флавіо Бріаторе. Модель 5 років була у стосунках з Бріаторе, а в 1999 році вони заручилися. Проте і на цей раз love story не завершилася весіллям. В одному з інтерв'ю модель сказала, що в бізнесмена були завеликі очікування щодо неї, а вона не хотіла бути "трофейною дружиною".

Судові позови з колишнім-мільйонером

Наомі з усіма колишніми залишилася в хороших стосунків, окрім одного – російського бізнесмена і забудовника Владіслава Дороніна. Мільйонер та модель познайомилися на Каннському кінофестивалі у 2008 році й були разом 5 років. Доронін тішив кохану дорогими та розкішними подарунками й навіть купив їй будинок на турецькому острові Клеопатри. Пара часто з'являлася разом на світських заходах й захоплювала усіх своїми ніжними почуттями та розкішним стилем. Однак у 2013 році закохані розійшлися, а через 7 років між ними розпочалася судова тяганина.



Наомі Кемпбелл і Владіслав Доронін у 2012 році / Фото Getty Images

Кемпбелл звернулася до суду й заявила, що колишній не віддає їй цінне майно. Доронін у відповідь також подав судовий позов проти моделі з вимогою повернути розкішні подарунки й нібито величезні борги.

Бойфренди з великою різницею у віці

Схоже, супермодель дотримується думки про те, що справжньому коханню байдуже на вік. Модель неодноразово закохувалася у чоловіків, які були значно молодші від неї, або значно старші. Так, у 2018 році Наомі крутила роман з учасником гурту One Dorection Ліамом Пейном, який молодший від неї на 23 роки.

Також Наомі мала стосунки з молодшим на 13 років репером Skepta та старшим на 15 років Луї Камільєрі, який був головним виконавчим директором Ferrari та головою правління Philip Morris. У списку колишніх. супермоделі є і саудівський мільярдер Хасан Джаміль, який після завершення стосунків з Кемпбелл закрутив роман зі співачкою Ріанною.

Кому належить серце моделі

Зараз знаменитості приписують роман з іншим мільйонером з Саудівської Аравії – Мохаммедом Аль Туркі. Були чутки про те, що пара заручилася, та правда це чи ні – невідомо.



Наомі Кемпбелл і Мохаммед Аль Туркі на кінопремії BAFTA / Фото з інстаграму моделі

В одному з інтерв'ю Наомі зізналася – вона одружена зі своєю роботою. Жінка так і не довела жодну зі своїх історій кохання до найважливішого моменту, оскільки зайнята кар'єрою. Крім того, у моделі є маленькі син та донька, які, ймовірно, народила сурогатна матір. Кемпбелл щаслива бути матір'ю і задоволена своїм життям.