Разом понад 15 років: 5 найміцніших пар в українському шоу-бізнесі

В українському шоу-бізнесі є чимало подружніх пар, які разом вже понад 15 років. Вони пройшли не одне випробування, серед яких пандемія коронавірусу, війна. І продовжують залишатися підтримкою та опорою одне для одного.

Історії кохання улюбленців мільйонів, складні періоди в їхніх стосунках, часом розставання та возз'єднання – про все це читайте далі на сайті 24 Каналу.

До теми Як змінилися українські зіркові подружжя: архівні фото з весіль

Марина та Павло Зіброви – 29 років

Одна з зіркових пар, які найдовше разом, – Павло Зібров та його обраниця Марина. Вони познайомилися у 1992 році. Артист зустрів кохану на одному з творчих вечорів і зробив все, щоб підкорити її серце. І йому це вдалося, адже за два роки Павло та Марина одружилися.

В коханої Зіброва є син Олександр від попередніх стосунків, а також вони виховують спільну доньку Діану.



Павло та Марина Зіброви / Фото з інстаграму артиста

Руслана Лижичко та Олександр Ксенофонтов – 28 років

Переможниця Євробачення-2004 звернулася до звукорежисера Олександра Ксенофонтова за професійною порадою. З цього й почалася їхня історія. Стосунки розвивалися дуже стрімко – у 1995 році закохані побралися.

Вони рідко з'являються на публіці, майже не розповідають про особисте життя, однак залишаються однією з найміцніших пар в українському шоу-бізнесі.



Руслана з чоловіком / Фото з інстаграму артистки

Ольга Сумська та Віталій Борисюк – 27 років

Цей роман зав'язався у 1991 році, коли Ольга була заміжня. Тоді вона була у шлюбі з Євгеном Паперним, з яким виховувала доньку Тоню. Ольга та Віталій грали в одному театрі. Історія кохання почалася після того, як їм довелося зіграти закоханих у мюзиклі "Кандид". Вранці перед репетицією Сумська знайшла на своєму столі шоколадне сердечко, а в ньому записка – "Приходь завтра до мене, я з’їм тебе, як ти цей шоколад".

Акторка до безтями закохалася й пішла від Паперного, забравши доньку. У 1996 році Сумська та Борисюк одружилися. А у 2002 році Ольга народила коханому доньку Ганну.



Ольга Сумська та Віталій Борисюк / Фото з інстаграму акторки

Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв – 20 років

Закохані познайомилися в Ялті, куди Маша поїхала з подругами, щоб розвіятися. Тоді ведуча переживала розрив стосунків і хотіла змінити атмосферу. Доленосна зустріч з Тимуром була дуже кумедною.

Ми опинилися в один час біля одного кіоску. Я купувала яблучний сік, а він – воду. Отак і зіткнулися. Тимур запитав: "Я вас десь бачив?". Я, зірка, кінематографічно проткнула соломинкою коробку з яблучним соком, взяла трубочку її в зуби, почала втягувати сік і при цьому сказала: "Дуже смішно",

– розповідала Маша.

На той момент ведуча не хотіла починати ніяких стосунків, бо розчарувалася в чоловіках. Однак роман з Хромаєвим все-таки зав'язався і розвивався дуже стрімко. У серпні 2003 року закохані зіграли весілля. А вже наступного року Маша народила доньку Нану.

Складний період їхнього подружнього життя розпочався у 2013 році. Тоді Маша та Тимур вирішили пожити окремо. Однак згодом зрозуміли, що не можуть одне без одного. Після возз'єднання ведуча завагітніла й у 2014 році народила сина Олександра.

Нещодавно Єфросиніна розповідала, що знову переживає складний період. Її коханий вже понад рік перебуває на фронті й щодня вона живе зі страхом втратити його.

Сергій та Сніжана Бабкіни – 15 років

Майбутнє подружжя познайомилося під час роботи в "Театр 19" у 2007 році. Закохані таємно обвінчалися у 2008 році, а в церкві пообіцяли, що скоро зареєструють свої стосунки в РАЦСі, що й зробили 27 березня наступного року.

За роки подружнього життя у Сергія та Сніжани народилося двоє спільних дітей – донька Веселина й син Єлисей. Також пара виховує сина Артура, якого Сніжана народила в першому шлюбі.



Сергій та Сніжана Бабкіни / Фото з інстаграму зіркової дружини