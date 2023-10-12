Чому наречена відмовилася від білої сукні
Дівчина вирішила не зважати на традиції й придумала оригінальний образ на весілля. Її коханий не знав про цей задум.
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Замість фати й білої сукні, наречена постала перед коханим в тому одязі, який був на ній у перший день їхнього знайомства, – шкільній формі. Дівчина одягнула темні джинси та спортивну кофту, а замість зачіски недбало зібрала волосся у хвіст.
Наречений не знав про задум коханої / Скриншот з відео
Пара познайомилася 11 років тому у середній школі. Після школи якийсь час вони жили в різних країнах і важко переживали розлуку. Проте закохані змогли подолати усі труднощі й дочекатися такого особливого дня – одруження.
Наречена хотіла нагадати своєму коханому, що вона досі та сама дівчина, в яку він закохався 11 років тому. Чоловік був настільки розчулений, що не зміг стримати сліз. Він прикрив обличчя рукою й плакав. Лише через кілька секунд наречений міцно обійняв свою кохану.
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Я очікував побачити її у весільній сукні, а натомість мене зустріла дівчина, в яку я закохався 11 років тому. Мене переповнює вдячність за те, що ми дожили до цього дня,
– сказав наречений у ролику, опублікованому в Douyin, китайській версії тіктоку.
Наречений заплакав, коли побачив свою обраницю / Скриншот з відео
Чоловік був в захваті від сюрпризу коханої / Скриншот з відео