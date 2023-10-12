Почему невеста отказалась от белого платья

Девушка решила не учитывать традиции и придумала оригинальный образ на свадьбу. Ее любимый не знал об этом замысле.

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Вместо фаты и белого платья, невеста предстала перед любимым в той одежде, которая была на ней в первый день их знакомства, – школьной форме. Девушка надела темные джинсы и спортивную кофту, а вместо прически небрежно собрала волосы в хвост.



Жених не знал о замысле любимой / Скриншот с видео

Пара познакомилась 11 лет назад в средней школе. После школы какое-то время они жили в разных странах и тяжело переживали разлуку. Однако влюбленные смогли преодолеть все трудности и дождаться такого особенного дня – свадьбы.

Невеста хотела напомнить своему любимому, что она до сих пор та же девушка, в которую он влюбился 11 лет назад. Жених был настолько растроган, что не смог сдержать слез. Он прикрыл лицо рукой и плакал. Лишь через несколько секунд мужчина крепко обнял свою любимую.

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Я ожидал увидеть ее в свадебном платье, а меня встретила девушка, в которую я влюбился 11 лет назад. Меня переполняет благодарность за то, что мы дожили до этого дня,

– сказал жених в ролике, опубликованном в Douyin, китайской версии тиктока.



Жених заплакал, когда увидел свою избранницу / Скриншот с видео



Мужчина был в восторге от сюрприза любимой / Скриншот с видео