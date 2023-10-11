Шутка, которая все испортила
Жених написал свою речь на бумаге. Его возлюбленная сияла от счастья, пока он не вытащил из кармана костюма этот листок.
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"Ты любовь всей моей жизни, ты самая красивая", – начал читать Дуглас. Однако когда кто-то из гостей засмеялся, невеста заметила, что на листе прописными буквами пишет: "Спасите меня!". Она была возмущена и ударила мужчину букетом.
"Я шучу, это шутка, это шутка", – пытался оправдаться жених. На что возлюбленная ответила: "Это не смешно".
Из реакции невесты было заметно, что такая шутка мужа ее изрядно расстроила и возмутила. От счастливой улыбки не осталось и следа. Она могла воспринять это как унижение, ведь в этот момент смеялась только одна женщина из присутствующих – снимавшая неудобный момент на видео.
Смотрите видео, как жених испортил церемонию обетов:
Такое поведение мужчины возмутило не только невесту. Тренер из свиданий раскритиковала выходку жениха.
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Что заставляет мужчину унизить женщину, с которой он стоит у алтаря? Я не уважаю людей, которые используют этот день как возможность дешево посмеяться,
– подчеркнула тренер в своем тиктоке.
Пользователи сети тоже не заметили ничего смешного в шутке жениха
- "Выбери любой другой день для шуток. Свадьба не для этого";
- "Это достаточно показательно, ведь смеялись только жених и женщина, снявшая видео";
- "Он сразу отвернулся от нее, чтобы встретиться с аудиторией. Ей лучше покинуть его";
- "Вероятнее всего, она потратила месяцы на планирование каждой секунды этого дня. Единственное, к чему он приложил хоть какие-то усилия, это – такое".