Шутка, которая все испортила

Жених написал свою речь на бумаге. Его возлюбленная сияла от счастья, пока он не вытащил из кармана костюма этот листок.

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"Ты любовь всей моей жизни, ты самая красивая", – начал читать Дуглас. Однако когда кто-то из гостей засмеялся, невеста заметила, что на листе прописными буквами пишет: "Спасите меня!". Она была возмущена и ударила мужчину букетом.

"Я шучу, это шутка, это шутка", – пытался оправдаться жених. На что возлюбленная ответила: "Это не смешно".

Из реакции невесты было заметно, что такая шутка мужа ее изрядно расстроила и возмутила. От счастливой улыбки не осталось и следа. Она могла воспринять это как унижение, ведь в этот момент смеялась только одна женщина из присутствующих – снимавшая неудобный момент на видео.

Смотрите видео, как жених испортил церемонию обетов:

Такое поведение мужчины возмутило не только невесту. Тренер из свиданий раскритиковала выходку жениха.

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Что заставляет мужчину унизить женщину, с которой он стоит у алтаря? Я не уважаю людей, которые используют этот день как возможность дешево посмеяться,

– подчеркнула тренер в своем тиктоке.

Пользователи сети тоже не заметили ничего смешного в шутке жениха