Жарт, який все зіпсував
Наречений написав свою промову на папері. Його кохана сяяла від щастя, допоки він не витягнув з кишені костюма цей листок.
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"Ти кохання всього мого життя, ти найкрасивіша", – почав читати Дуглас. Однак коли хтось з гостей засміявся, наречена помітила, що на листку великими літерами пише: "Врятуйте мене!". Вона була обурена й вдарила чоловіка букетом.
"Я жартую, це жарт, це жарт", – намагався виправдатися наречений. На що кохана відповіла: "Це не смішно".
З реакції нареченої було помітно, що такий жарт чоловіка її неабияк засмутив та обурив. Від щасливої посмішки не залишилося й сліду. Вона могла сприйняти це як приниження, адже в цей момент сміялася лише одна жінка з присутніх – та, яка знімала незручний момент на відео.
Дивіться відео, як наречений зіпсував церемонію обітниць:
Така поведінка чоловіка обурила не лише наречену. Тренерка з побачень розкритикувала витівку нареченого.
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Що змушує чоловіка принизити жінку, з якою він стоїть біля вівтаря? Я не поважаю людей, які використовують цей день як можливість дешево посміятися,
– наголосила тренерка у своєму тіктоці.
Користувачі мережі теж не помітили нічого смішного в жарті нареченого
- "Обери будь-який інший день для жартів. Весілля не для цього";
- "Це досить показово, адже сміялися лише наречений та жінка, яка зняла відео";
- "Він зразу відвернувся від неї, щоб зустрітися з аудиторією. Їй краще покинути його";
- "Найімовірніше, вона витратила місяці на планування кожної секунди цього дня. Єдине, до чого він доклав хоч якісь зусилля, це – отаке".