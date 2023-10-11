Так виникла ідея створити окрему сторінку для обміну весільними сукнями. Результат дуже вразив Гвендолін!

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Сукні мрії

Весільні образи наречених – безумовна інвестиція. І дуже часто наречена усього один раз одягає свою сукню. Тому деякі вирішують її продати чи подарувати.

У мене була приголомшлива сукня на весіллі. Але вона висіла у шафі. Після того, як я забрала її із хімчистки, вирішила опублікувати пост і дізнатися: можливо комусь потрібна сукня. Я хотіла віддати її тій, хто цього потребує,

– розповіла Гвендолін.

Її сторінка отримала назву "Сукні спільної мрії". До неї приєдналися майже 20 тисяч користувачів, а два десятки суконь вже знайшли своїх нових власниць.

"У моїх найсміливіших мріях я ніколи не думала, що є настільки велика потреба. Або що ця група перетвориться на жінок, які допомагатимуть і розширюють можливості інших у такий чудовий спосіб. Багато хто тут просто для того, щоб підбадьорювати одна одну", – відзначила авторка проєкту.

Функціонал сторінки дуже простий. Колишні наречені публікують фото суконь, які хочуть віддати, вказують розміри та усі деталі. Якщо хтось цікавиться пропозицією – може зв'язатися з користувачем. За час роботи "Сукні спільної мрії" розширили асортимент – на сторінці можна знайти навіть сукні для подружок нареченої та інші аксесуари.