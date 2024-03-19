Плакала ще 3 місяці: наречена пожаліла про дорожезне весілля у стилі "Гри Престолів"

Весілля – це завжди про великі витрати. Та одна наречена настільки захопилася плануванням, що витратила на особливий день значно більше, аніж думала, – 40 тисяч фунтів стерлінгів. Хоч весілля вже давно минуло, дівчина досі почувається жахливо.

Камерне святкування переросло у масштабне

39-річна Люсінда Роуз з Великої Британії спершу планувала скромне весілля, щоб вкластися у 10 тисяч фунтів стерлінгів. Та жінка захопилася плануванням і значно перетнула цю межу. Тепер вона порівнює свій стан з посттравматичним синдромом.

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Люсінда виходила заміж у вже зрілому віці, то ж встигла побувати на весіллях багатьох друзів. Жінка завжди говорила собі, що у неї – так не буде. Вона не буде витрачати тисячі фунтів стерлінгів за один день.

І ось черга дійшла до мене. Це було наче снігова куля, чим більше я дивилася на соціальні мережі та бачила, що роблять інші люди, тим більше мені хотілося робити те саме,

– розповіла наречена.

Спершу Люсінда та її чоловік Єн хотіли влаштувати камерне святкування та запросити 50 гостей. Однак коли мама нареченої запропонувала допомогти з оплатою, кількість гостей зросла до 120. Люсінда відчувала тиск, їй здавалося, що вона має зробити найкрасивіше весілля, на якому коли-небудь були її гості.

До речі, грошей від мами Люсінда не взяла, про що потім також пожаліла.



Наречена почала планувати розкішне весілля / Фото Люсінди Роуз

У день весілля наречена не відчула радості

Жінка відмовилася від червоної сукні з розпродажу, яку планувала одягнути у день весілля, й надала перевагу традиційній білій за 2 тисячі фунтів стерлінгів.

Люсінда знайшла ідеальну локацію біля озера й придумала тематику весілля – "Гра Престолів". Наречена так захопилася, що навіть не дозволяла коханому втручатися у планування й почала менше часу проводити на роботі.

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Я нескінченно гортала соціальні мережі та стежила за багатьма профілями, орієнтованими на весілля. Я хотіла все, що бачила,

– зізналася Люсінда.

Вона замовила екіпаж з конями, три окремі фургони з їжею, феєрверки, надувні замки для дітей, подарункові бокси для гостей та багато всього іншого. Ніч перед весіллям наречена не спала, бо була заклопотана справами. Коли настав ранок, Люсінда нічого не відчувала. Вона не була радісна чи натхнена, а тільки думала про те, щоб все пройшло за планом.



Під час цієї прогулянки наречена була у телефоні, бо перевіряла, чи все йде за планом / Фото Люсінди Роуз



Декор на весіллі був у стилі "Гри Престолів" / Фото Люсінди Роуз

Весілля проминуло надто швидко й не вартувало стільки витрат

Зараз жінка навіть не пам'ятає, як йшла під вінець та говорила свою обітницю. Наречений тоді плакав від радості, а вона думала тільки про планування. Увесь день був настільки стресовим, що вкінці Люсінда просто напилася. Найбільше їй запам'ятався момент, як вже після весілля вони з Єном заїхали у McDonald's.



Наречені завершили вечір у McDonald's / Фото Люсінди Роуз

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Я піддалася впливу соціальних мереж і вважала, що мені потрібно взяти на озброєння кожну ідею, яку придумав хтось інший, щоб мати ідеальне весілля. Усе пройшло так швидко, що деякі речі, на які я витратила гроші, навіть не були використані,

– сказала Люсінда.

Після весілля жінка проплакала 3 місяці. Чоловік не розумів її стану, адже для нього весілля стало найкращим днем у житті. Люсінда заспокоїлася лише тоді, коли отримала фото та відео з весілля й побачила, що гості добряче повеселилися. Їй стало краще від того, що хоч хтось цим днем насолодився.



Після розкішного весілля наречена плакала тижнями / Фото Люсінди Роуз

Своєю історією Люсінда хоче застерегти усіх наречених від надмірного витрачання коштів та енергії на планування весілля. Цей день має бути святом кохання для новоспеченого подружжя, а не подією, яка заганяє наречену у стрес.