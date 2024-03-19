Камерное празднование переросло в масштабное

39-летняя Люсинда Роуз из Великобритании сначала планировала скромную свадьбу, чтобы уложиться в 10 тысяч фунтов стерлингов. Но женщина увлеклась планированием и значительно пересекла эту границу. Теперь она сравнивает свое состояние с посттравматическим синдромом.

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Люсинда выходила замуж в уже зрелом возрасте, поэтому успела побывать на свадьбах многих друзей. Женщина всегда говорила себе, что у нее – так не будет. Она не будет тратить тысячи фунтов стерлингов за один день.

И вот очередь дошла до меня. Это было как снежный ком, чем больше я смотрела на социальные сети и видела, что делают другие люди, тем больше мне хотелось делать то же самое,

– рассказала невеста.

Сначала Люсинда и ее муж Йен хотели устроить камерное празднование и пригласить 50 гостей. Однако когда мама невесты предложила помочь с оплатой, количество гостей выросло до 120. Люсинда чувствовала давление, ей казалось, что она должна сделать самую красивую свадьбу, на которой когда-либо были ее гости.

Кстати, денег от мамы Люсинда не взяла, о чем потом также пожалела.



Невеста начала планировать роскошную свадьбу / Фото Люсинды Роуз

В день свадьбы невеста не почувствовала радости

Женщина отказалась от красного платья с распродажи, которое планировала надеть в день свадьбы, и предпочла традиционное белое за 2 тысячи фунтов стерлингов.

Люсинда нашла идеальную локацию у озера и придумала тематику свадьбы – "Игра Престолов". Невеста так увлеклась, что даже не позволяла любимому вмешиваться в планирование и начала меньше времени уделять работе.

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Я бесконечно листала социальные сети и следила за многими профилями, ориентированными на свадьбу. Я хотела все, что видела,

– призналась Люсинда.

Она заказала экипаж с лошадьми, три отдельных фургона с едой, фейерверки, надувные замки для детей, подарочные боксы для гостей и много всего другого. Ночь перед свадьбой невеста не спала, потому что была занята делами. Когда наступило утро, Люсинда ничего не чувствовала. Она не была радостная или вдохновленная, а только думала о том, чтобы все прошло по плану.



Во время этой прогулки невеста была в телефоне, потому что проверяла, все ли идет по плану / Фото Люсинды Роуз



Декор на свадьбе был в стиле "Игры Престолов" / Фото Люсинды Роуз

Свадьба прошла слишком быстро и не стоила столько расходов

Сейчас женщина даже не помнит, как шла под венец и говорила свой обет. Жених тогда плакал от радости, а она думала только о планировании. Весь день был настолько стрессовым, что в конце Люсинда просто напилась. Больше всего ей запомнился момент, как уже после свадьбы они с Йеном заехали в McDonald's.



Молодожены завершили вечер в McDonald's / Фото Люсинды Роуз

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Я поддалась влиянию социальных сетей и считала, что мне нужно взять на вооружение каждую идею, которую придумал кто-то другой, чтобы иметь идеальную свадьбу. Все прошло так быстро, что некоторые вещи, на которые я потратила деньги, даже не были использованы,

– сказала Люсинда.

После свадьбы женщина проплакала 3 месяца. Муж не понимал ее состояния, ведь для него свадьба стала лучшим днем в жизни. Люсинда успокоилась только тогда, когда получила фото и видео со свадьбы и увидела, что гости хорошо повеселились. Ей стало лучше от того, что хоть кто-то этим днем насладился.



После роскошной свадьбы невеста плакала неделями / Фото Люсинды Роуз

Своей историей Люсинда хочет предостеречь всех невест от чрезмерной траты средств и энергии на планирование свадьбы. Этот день должен быть праздником любви для новоиспеченных супругов, а не событием, которое загоняет невесту в стресс.