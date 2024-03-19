Загалом ситуація дуже заплутана й нагадує сценарій до фільму. Деталі одна з наречених – Кетрін –розповіла у мережі.

Зверніть увагу "Нова Камілла?": хто така Роуз Генбері, і чому вона – в епіцентрі "розлучення" Кейт та Вільяма

Кетрін та її наречений Джордж заручилися у травні 2022 року. А вже у серпні призначили дату весілля на вересень 2024 року. Щасливі наречені радісно ділилися планами з родичами та друзями. Чула про них і Стелла – найкраща подруга Кетрін та майбутня подруга нареченої.

Однак вже через рік Стелла також заручилася. І її весілля призначили на вересень 2024 року. Тепер два весілля розділяє… ніч. Рішення Стелли про весілля у ті ж вихідні, що й свято Кетрін, шокувало спільних друзів наречених. Гості, які хочуть відвідати обидва весілля, не зможуть навіть відпочити між святами.

Підливає масла у вогонь й те, що Стелла вирішила йти найлегшим шляхом й скористатися послугами тих же флористів, фотографів, кейтерингу, що й Кетрін. Це – дуже розлютило "першу наречену". Тепер приємна передвесільна підготовка перетворилася у грандіозний скандал.