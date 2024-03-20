Так, Овен, Лев і Стрілець матимуть проблеми у стосунках. Кого з них зрадить кохана людина, пише Love 24.

До речі Зробіть це обов'язково: 2 знакам зодіаку необхідно попрацювати над стосунками

Овен

В останній тиждень березня у вас можливі проблеми в стосунках. Кохана людина потребує більше уваги. Проведіть час разом і обговоріть те, що турбує.

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Важливо Ймовірність дуже висока: у квітні 2 знаки зодіаку переживатимуть зраду

Стрілець

Найближчим часом ваш партнер чи партнерка може піти наліво. А потім зробити це ще раз, ще раз і ще. Попереду складний період. Дозвольте собі пережити все так, як самі відчуваєте.

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Зверніть увагу У наступні 7 днів цим 4 знакам вкрай важливо дослухатися до свого серця

Лев

У вас можливі серйозні проблеми в стосунках. Є ризик, що вже незабаром кохана людина зрадить.

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