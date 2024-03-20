Так, Овен, Лев и Стрелец будут иметь проблемы в отношениях. Кого из них предаст любимый человек, пишет Love 24.

Кстати Сделайте это обязательно: 2 знакам зодиака необходимо поработать над отношениями

Овен

В последнюю неделю марта у вас возможны проблемы в отношениях. Любимый человек требует больше внимания. Проведите время вместе и обсудите то, что беспокоит.

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Важно Вероятность очень высока: в апреле 2 знака зодиака будут переживать измену

Стрелец

В ближайшее время ваш партнер или партнерша может пойти налево. А потом сделать это еще раз, еще раз и еще. Впереди сложный период. Позвольте себе пережить все так, как сами чувствуете.

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Обратите внимание В следующие 7 дней этим 4 знакам крайне важно прислушаться к своему сердцу

Лев

У вас возможны серьезные проблемы в отношениях. Есть риск, что уже вскоре любимый человек изменит.

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