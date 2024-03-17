Так, Водолій, Діва, Телець і Риби, зробіть так, як відчуваєте. Не бійтеся, ваше від вас не піде, пише Love 24.
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Водолій
Прислухайтеся. Ваше серце знає, як ніхто інший, чого й кого зараз потребуєте. Не бійтеся, ось побачите, що зовсім скоро все наладиться.
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Телець
Наступного тижня вам доведеться ухвалити непросте рішення. Прислухайтеся до серця. Воно знає, як краще.
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Діва
Не ігноруйте те, що всередині вас. Ви давно зробили вибір. Ідіть за покликом серця.
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Риби
Доля підготувала дещо цікаве. Втім, не просіть допомоги. Ваше серце – найкращий порадник.
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