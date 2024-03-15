Телець, Водолій і Терези. Саме ці жінки найчастіше стають найкращими дружинами, пише Love 24.

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Телець

Народжені під цим сузір'ям впевнені в собі та миролюбні. Тельці не поспішають виходити заміж. Роблять це, добре все обдумавши. Вони дуже відповідально підходять до побудови сімейного життя. Є хрошими мамами та дружинами.

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Терези

Ці жінки спокійні, прагнуть балансу та гармонії. Терези вірні. Вони зроблять все для щастя власної сім'ї. Також дуже турботливі. Окрім того, ніколи не ставлять "лишніх" запитань, не тиснуть на партнера й не нав'язують свою думку.

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Водолій

Водолії – ніжні та віддані своїм коханим. Ці жінки намагаються зробити усе якнайкраще. Вони завжди підтримають, вислухають і зрозуміють. Смачно готують, обожнюють секс. Також стають найкращими матерями.

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