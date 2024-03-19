Так, Овен і Рак, поговоріть з близькою людиною щиро та відверто. Розкажіть, що вас турбує, вислухайте та справді почуйте, пише Love 24.

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Рак

Зірки радять Ракам зосередитися на розв'язанні конфліктів у стосунках. Поговоріть відверто зі своїм партнером, проявіть терпіння й спробуйте зрозуміти почуття коханої людини.

Коли знайдете спільну мову, зможете зміцнити свої стосунки та зробити їх кращими.

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Овен

Ваша близька людина потребує більше уваги. Докладіть зусиль, щоб виразити свої почуття та проявити зацікавленість у потребах партнера.

Розкажіть про власні переживання. Будьте собою, однак, не забувайте про любов, тепло, ніжність і, звичайно ж, пристрасть.

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