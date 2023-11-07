Так, Близнюки, Скорпіони та Тельці, приготуйтеся до зустрічі з людиною, що може кардинально змінити ваше життя на краще, пише 24 Канал. До речі, Амур вже підготував свої стріли.

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Близнюки

Уже до кінця осені вас чекає справді доленосна зустріч. Будьте собою і відкрийте серце для кохання. Не просіть порад, робіть все так, як відчуваєте. Й не бійтеся відкриватися. Усе буде напрочуд добре.

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Телець

Листопад стане для вас місяцем кохання. Попереду романтичні побачення й незабуті вечори в компанії любої серцю людини. Відкладіть все на потім і просто насолодіться часом, проведеним разом.

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Скорпіон

Цього місяця ви зустрінете людину, з якою буде дуже легко та комфортно. Відчуєте себе справді на одній хвилі. Можливо, ви знайомі вже не перший місяць, чи навіть не перший рік, втім, зараз побачите одне одного по-особливому. Зірки пророкують неземне щастя.

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