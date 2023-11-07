Так, Близнецы, Скорпионы и Тельцы, приготовьтесь к встрече с человеком, что может кардинально изменить вашу жизнь к лучшему, пишет 24 Канал. Кстати, Амур уже приготовил свои стрелы.

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Близнецы

Уже к концу осени вас ждет действительно судьбоносная встреча. Будьте собой и откройте сердце для любви. Не просите советов, делайте все так, как чувствуете. И не бойтесь открываться. Все будет удивительно хорошо.

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Телец

Ноябрь станет для вас месяцем любви. Впереди романтические свидания и незабываемые вечера в компании любимого человека. Отложите все на потом и просто насладитесь временем, проведенным вместе.

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Скорпион

В этом месяце вы встретите человека, с которым будет очень легко и комфортно. Вы почувствуете себя действительно на одной волне. Возможно, вы знакомы уже не первый месяц или даже не первый год, впрочем, сейчас увидите друг друга по-особенному. Звезды прочат неземное счастье.

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