Останній раз 48-річний Лео та 25-річна Вітторія "засвітилися" разом в одному з аеропортів Лос-Анджелеса. Коли розпочався цей новий зірковий роман – розповідаємо усі подробиці.

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Нове кохання Лео

Декілька тижнів тому Леонардо Ді Капріо та Вітторія Черетті були помічені у терміналі приватних літаків, де збираються найбагатші та найвідоміші мандрівники, пише Daily Mail. Ймовірно, вони прибули у компанії ще двох невідомих осіб. На виході Лео та Вітторія розділися – жінка вийшла через парадний вихід, а чоловік – через чорний.

Раніше Ді Капріо та Черетті помічали у Санта-Барбарі на прогулянці з морозивом. Пара невимушено крокувала стежками кафе, а Лео одягнув маску. Можливо, таким чином хотів приховати своє обличчя.

Ймовірне знайомство з Черетті

Вітторія Черетті – італійська модель, обличчя відомих світові брендів. У 2020 році вона одружилася з діджеєм Маттео Міллері, якого називала "коханням усього життя". Утім, за три роки пара розійшлася.

Ймовірно, з Леонардо Вітторія могла познайомитися на наприкінці травня на Каннському фестивалі, де актор презентував стрічку "Вбивці місячної квітки". Черетті добре знайома з оточенням Ді Капріо. Наприклад, з моделями Нілам Каур Гілл та Меган Рош. А також Джіджі Хадід, з якою Лео приписували роман від осені 2022 року. Начебто пару неодноразово вловлювали на таємних побаченнях та ці стосунки вони так і не підтвердили.

До слова, останній час Леонардо "підколювали" на тому, що він обирає собі дівчат не молодше за 25 років. Але чи різниця у віці так важлива у стосунках – саме про це ми писали у нашому свіженькому матеріалі.