Експертка зі стосунків Рейчел Пейс назвала 5 слів, які в жодному випадку не можна казати партнеру, якщо не хочете зруйнувати шлюб.

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5 слів, які не можна говорити партнеру

Замовкни

У пориві емоцій, злості, слово "замовкни" легко може вирватися з наших уст, однак звучить воно дуже різко та грубо. Якщо ви хочете припинити розмову, то варто з повагою пояснити це партнерові, щоб він зрозумів ваш стан, а не думав, що вам байдуже на його почуття.

Заспокойся

Під час сварки люди часто вимовляють це слово, не вбачаючи в ньому нічого поганого. Однак для вашого партнера це може означати те, що ви намагаєтеся знецінити переживання, що вам байдуже на почуття.



Сварка у сім'ї / Фото Canva

Нічого

У кожного з нас бувають моменти, коли хочеться просто помовчати. Часто кохані намагаються розговорити, дізнатися, що трапилося, чому ми сердиті. У таких ситуаціях можна холодно відповісти "нічого", чим лише відштовхуємо партнера. Якщо вам потрібен час, щоб побути наодинці, пережити певні емоції на самоті, то варто просто сказати це партнерові, щоб у майбутньому не виникало конфліктів.

Розлучення

Натяки на розлучення завжди викликають негативні емоції, навіть у тих випадках, коли звучать жартома. Адже думки про розлучення не виникають просто так. Це може означати, що шлюб став для вас нецікавим, ви прагнете позбавитися від нього. Такі слова можуть наштовхнути чоловіка або дружину на перегляд стосунків, створять певну дистанцію між вами.

Все одно

Коли людина піклується про вас та ваші інтереси, а у відповідь чує "мені все одно", це викликає образу та засмучує. Наступного разу кохана людина не розповідатиме і не запитуватиме те, що для неї важливо, оскільки розумітиме, що вам байдуже. Тому "все одно" лише руйнує стосунки, віддаляє партнера від вас.